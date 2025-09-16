«Быстро и просто»: Стилист перечислила трендовые укладки на все случаи жизни

16 сентября 2025, 18:20

Стилист Скороходова: на пике моды естественные и винтажные укладки

Фото: istockphoto/oksy001

16 сентября считается днем «завитушек, локонов, кудряшек». Какие укладки сейчас на пике моды, и можно ли их подстраивать под свой жизненный уклад?





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что спектр укладок в 2025 году достаточно широкий и полярный. В нем главенствуют естественность (индивидуальность) и винтаж.





Ломаные небрежные локоны: укладка идеальна для волос средней и короткой длины. Локоны добавляет явного гранжа и бунтарства даже в самый классический образ.

Фото: istockphoto/efenzi



«При сильной фиксации такая укладка хорошо держится на прямых и стекловидных волосах. Она делается на обычную плойку или утюжок, главное отличие — локон накручивается немного в разных направлениях, за счет этого появляется объем», — добавила эксперт.

Низкий небрежный пучок или полупучок: основная цель такой укладки — объем без усилий. Прическа создается с помощью простой резинки для волос и нескольких шпилек, а также лака для фиксации.

Фото: istockphoto/SiberianBeauty



«Низкий небрежный пучок может добавить некоторый эффект заспанности, однако за счет оставленных подкрученных прядей у лица остается некоторая нежность и миловидность. Можно собрать верхнюю часть волос в классический пучок на макушке, а оставшиеся пряди оставить распущенными», — отметила стилист.

Эффект мокрых волос: мобильно и удобно. Рекомендуется использовать на коротких или средних волосах. Можно зачесать волосы назад с помощью геля, а пальцами добавить текстуру, после закрепить специальными средствами.

Фото: istockphoto/Jun



«Такая укладка поможет скрыть, возможно, некоторую несвежесть волос», — уточнила Скороходова.