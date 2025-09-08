«Лицом к лицу»: Лисовец рассказал о неожиданной встрече с Армани

08 сентября 2025, 15:13

Стилист Лисовец: мы столкнулись с Армани лицом к лицу в дверях

Владислав Лисовец (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с «Радио 1» рассказал, как случайно столкнулся с Джорджи Армани в Москве.









«Мы с ним знакомы лично, столкнулись в дверях, когда я опаздывал на мероприятие. Он улыбнулся, потому что мы оказались лицом к лицу. Я сделал ему комплименты, он, правда, прекрасно выглядел, хоть уже и взросло. Он сделал мне комплимент тоже», — поделился телеведущий.

«Я запомнил эту прекрасную улыбку на очень серьезном лице. В нем как-то сочеталась брутальность, мужественность, деловитость, и при этом абсолютная видение элегантности и роскоши», — заключил Лисовец.