Стилист рассказал, как должна выглядеть школьная форма

08 августа 2025, 11:49

Стилист Сухарев: школьная форма должна быть гордостью для учеников

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Школьная форма в августе — главная тема учеников и их родителей. С 1 июля в России действует новый ГОСТ на школьную форму. Впервые в истории страны появился единый стандарт, который четко прописывает, какой должна быть одежда для учеников.





Стилист Алексей Сухарев в беседе с «Радио 1» заявил, что школьная форма должна быть, действительно, приятной и удобной.





«Форма должна отвечать хотя бы каким-то долгосрочным модным тенденциям современного времени, а для того, чтобы это произошло, мне кажется, было бы здорово привлекать современных дизайнеров к разработке образов», — сказал он.

«В этой форме должно быть комфортно и учиться, и бегать на переменах. И чтобы ее можно было легко стирать, потому что на еженедельную химчистку не напасешься денег», — отметил стилист.