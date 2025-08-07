«Уродующая мода»: В Госдуме призвали избавиться от татуировок

07 августа 2025, 14:43

Фото: istockphoto / zamrznutitonovi

В 2025 году отношение к татуировкам на рынке труда стало заметно мягче. Особенно это чувствуется в крупных городах и компаниях с гибкой корпоративной культурой. В таких сферах, как IT, маркетинг, креативные индустрии, сфера услуг и стартапы, наличие татуировок больше не воспринимается как препятствие при трудоустройстве.





Однако HR-специалист Зилина Султанова в беседе с «Life.ru» отмечает, что ограничения действуют прежде всего в банковской и финансовой сферах — особенно на позициях, предполагающих взаимодействие с клиентами. Консервативный подход также характерен для госслужбы, дипломатии, армии, медицины (в частности, для хирургов и врачей, работающих с пациентами), системы образования (особенно в детских учреждениях) и авиации — для пилотов и бортпроводников.



Султанова подчёркивает, что речь в первую очередь идёт о татуировках на видимых участках тела: лице, шее, руках. Если рисунки скрыты под одеждой, работодатели редко обращают на них внимание.



Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает татуировки «уродующей модой» и убеждён, что человек с татуировками не может занять высокие должности в госструктурах или стать топ-менеджером.



«Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьёзном посту. Люди не только портят тело, но и своё будущее. Конечно, если вы раскаялись и всё осознали — идите сводить татуировки», — сказал он.