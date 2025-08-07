«Уродующая мода»: В Госдуме призвали избавиться от татуировок
В 2025 году отношение к татуировкам на рынке труда стало заметно мягче. Особенно это чувствуется в крупных городах и компаниях с гибкой корпоративной культурой. В таких сферах, как IT, маркетинг, креативные индустрии, сфера услуг и стартапы, наличие татуировок больше не воспринимается как препятствие при трудоустройстве.
Однако HR-специалист Зилина Султанова в беседе с «Life.ru» отмечает, что ограничения действуют прежде всего в банковской и финансовой сферах — особенно на позициях, предполагающих взаимодействие с клиентами. Консервативный подход также характерен для госслужбы, дипломатии, армии, медицины (в частности, для хирургов и врачей, работающих с пациентами), системы образования (особенно в детских учреждениях) и авиации — для пилотов и бортпроводников.
Султанова подчёркивает, что речь в первую очередь идёт о татуировках на видимых участках тела: лице, шее, руках. Если рисунки скрыты под одеждой, работодатели редко обращают на них внимание.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает татуировки «уродующей модой» и убеждён, что человек с татуировками не может занять высокие должности в госструктурах или стать топ-менеджером.
«Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьёзном посту. Люди не только портят тело, но и своё будущее. Конечно, если вы раскаялись и всё осознали — идите сводить татуировки», — сказал он.Схожую позицию озвучила депутат Татьяна Буцкая. По её словам, молодёжь часто делает татуировки бездумно, выбирая порой странные сюжеты. Она утверждает, что некоторые рисунки визуально напоминают тюремную символику. Буцкая считает, что оборудование для татуажа не должно быть доступным в свободной продаже.