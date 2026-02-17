«Быть единым целым»: Современные поэты на исторической сцене театра Вахтангова

17 февраля 2026, 14:15

Руководитель СПР Иванов: поэзия, театр, музыка, живопись должны быть одним целым

Фото: Радио 1

В театре имени Евгения Вахтангова прошел вечер современной поэзии проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко». Авторы Дмитрий Кравченко, Анастасия Бондарева, Злата Маркина, Евгений Демидов, Ирина Меркулова, Ярослава Попова читали свои стихотворения, а музыкант-композитор Арина Максимова исполняла романсы. Корреспондентам «Радио 1» удалось побывать на мероприятии и получить не просто удовольствие, а восторг от подобного слияния искусств на исторической сцене Арт-кафе.





Российский писатель, публицист, руководитель Союза писателей России Николай Иванов в беседе с «Радио 1» заявил, что все творческие союзы должны быть объединены под единым крылом и выступать одним целым.





«Да, это аксиома. В какой-то момент были разобщены Союзы писателей, театральных деятелей, кинематографистов, художников, что нанесло свой существенный вред развитию литературы и сохранению единого духовного пространства страны. А сегодня эти грани стираются, мы очень плотно взаимодействуем», — сказал он.

Фото:Радио 1

«Мы проводили совещания молодых писателей, например, по теме "Драматургия слова". Разбирали, как работает наше слово на сцене: где пауза? Где провал в действиях и диалог? Сегодня мы начинаем работать совместно с актёрами», — поделился Иванов.

«Когда идет прочтение профессиональное, мы только радуемся и выступаем "за" такое. Также мы за развитие отношений с художниками. То есть взаимодействие творческих союзов крайне важно. Идёт консолидация в культурной и духовной области. Я думаю, это будет всё больше и больше получать отклик у общества», — подчеркнул руководитель союза писателей России.

Фото: Радио 1

«Чем больше, тем лучше. Мы только "за", ради Бога. У них свои резиденции и сборки, но, думаю, что и они придут к тому, что необходимо быть единым целым внутри Союза писателей России», — резюмировал Иванов.