«Кажется невозможным»: Ректор ГИТИСа высказался о назначении Богомолова главой школы-студии МХАТ

29 января 2026, 13:16

Ректор ГИТИС Заславский: назначение Богомолова — экспериментальный путь для МХАТ

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения режиссёра Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. В открытом письме министру культуры Ольге Любимовой они заявили, что это категорически нарушает традиции преемственности учебного заведения. Письмо публично поддержали Юлия Меньшова, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие артисты. Однако в одном из интервью Константин Богомолов сказал, что вся русская театральная школа выросла из Станиславского, и поэтому любой актёр и режиссёр так или иначе существует внутри этой методологии, независимо от того, какую школу он окончил.





Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский в беседе с «Радио 1» заявил, что к письму от выпускников школы-студии МХАТ стоит относиться с осторожностью.





«Мы гордимся тем, что Константин Богомолов, выпускник ГИТИСа. Говоря о письме, я бы уточнил, что оно анонимное. В нем написано, что это выпускники школы-студии МХАТ, но малограмотность указывает на обратное. И поэтому правильнее говорить только о позиции Юлии Меньшовой, потому что это единственная смелая выпускница школы-студии МХАТ, которая за своим именем у себя на странице в социальных сетях опубликовала точку зрения, которую не скрывает. Я с большим уважением к ней отношусь, и она спокойно преподаёт во ВГИКе, а не в школе-студии МХАТ, из которой вышла», — сказал он.

«Например, в театральном институте имени Щукина очень жесткая система, где, действительно, передается «из рук в руки», «от деда к внуку». Там можно проследить линию генеалогического древа вплоть до Евгения Вахтангова. Но при этом и он ученик Станиславского», — объяснил Заславский.

«Лично я не знаю, как можно руководить сразу двумя театрами и театральным институтом. Это для меня более актуальный вопрос, потому что мне кажется это невозможным. И придётся в какой-то момент выбирать. Но для этого тоже нужно сначала попробовать. Константин Богомолов в одном из интервью сказал, что хочет набрать актёрские и режиссёрские курсы, развить филиалы — это замечательные планы, однако в ходе реализации они всегда корректируются», — прокомментировал театральный критик.