04 февраля 2026, 16:28

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла в 66 лет

Ольга Чиповская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

На 67-м году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова.