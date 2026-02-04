Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская
На 67-м году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова.
Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году и сразу вошла в труппу Вахтанговского театра. В нем её называют одной из самых ярких и сильных актрис своего поколения — острохарактерной и трагической, обладавшей редкими лиризмом, глубиной и обаянием, которые проявились уже в первых работах на сцене.
Её дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В дальнейшем актриса сыграла множество заметных ролей, среди которых Адельма в «Принцессе Турандот», Мими в «Трёх возрастах Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды», Манюшка в «Зойкиной квартире», Розалия Солимене в «Филумене Мартурано» и другие.
Зрителям она запомнилась также по образам цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и Долли де Фриз в спектакле «Театр». В 2021 году Ольгу Чиповскую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Коллектив Театра имени Евгения Вахтангова и представители театрального сообщества выразили глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем поклонникам актрисы.
Читайте также: