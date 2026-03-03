«Быть мягче и заботливее»: Астролог объяснила, что нельзя делать в день Полного Лунного затмения

03 марта 2026, 13:27

Фото: iStock/peterschreiber.media

Полное лунное затмение произойдет 3 марта. Его пик ожидается в 14:35 по московскому времени.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что втечение всего 3 марта — в день Полного Лунного затмения — желательно быть мягче и заботливее с любимыми.





«Хорошо оказывать помощь и поддержку близким людям. Искренние чувства укрепят взаимоотношения и сделают их успешнее. Важно исключить критику и самокритику. В любви лучше проявить щедрость, благородство, честность и справедливость», — сказала она.

«Полезно пересмотреть свои привычки и улучшить их. Диеты благоприятны. Следует обратить внимание на гигиену и позаботиться о своём здоровье. Для лучшей самоорганизации и улучшения дисциплины нужно тщательнее планировать своё время в течение дня. Дома надо навести порядок, чистоту. Создавать уют лучше с вниманием к деталям и мелочам. Подходящее время для покупки новых предметов быта, посуды, текстиля», — объяснила Лебеденко.