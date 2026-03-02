«Нельзя воспринимать сказанное буквально»: Гороскоп для всех знаков со 2 по 8 марта
В деловой сфере благоприятно ориентироваться на осязаемые результаты и стабильность. В любви нельзя воспринимать сказанное буквально, эмоции надо подчинять логике и рациональности. В вопросах здоровья важен внутренний покой. Хорошо слушать приятные мелодии, звуки природы, пение птиц, шум океана.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо смело вступать в новую неделю. Он нуждается в новых целях и активных развлечениях.
Телец может рассчитывать на конкретное материальное вознаграждение. Его старания оценят, финансовое положение улучшится.
Близнецам важно доработать концепции и идеи. Им нельзя скучать, лучше быть предприимчивыми и смелыми.
Раку надо выразить его эмоции и чувства. В общении с близкими людьми он проявит свою нежность и заботу.
Льву важно, чтобы его поощряли и хвалили. Ему нужны положительные стимулы для поддержания оптимистичного настроя.
Деве надо расставить приоритеты: сначала работа, потом отдых и развлечения. Желательно проявить скромность и деловитость.
Весы почувствует себя комфортно среди тех, кто разделяет их взгляды. Единомышленники поддержат и помогут.
Скорпиону надо заниматься спокойной и размеренной деятельностью. Ему следует запастись терпением.
Стрельцу нужно выждать нужный момент и понаблюдать за происходящим. Активные действия важно тщательно продумать.
Козерог крепко стоит на ногах и ярко сможет заявить о себе. Он примет важные решения и приблизится к своим целям.
Водолей сможет всё точно предусмотреть. Умственная деятельность и интеллектуальный труд плодотворны.
Рыбам надо демонстрировать свои лучшие качества, показывать себя с положительной стороны и хвалить самим свои достижения.
