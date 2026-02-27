«Бывает раз в 12 лет»: Названы знаки зодиака, у которых есть шанс разбогатеть в марте

27 февраля 2026, 16:00

Фото: iStock/rawintanpin

Тельцы, Раки и Козероги смогут неожиданно разбогатеть в марте. Об этом рассказала ясновидящая, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова.





По ее словам, Телец является главным фаворитом первого весеннего месяца. Так, в марте представителей этого знака могут ожидать выгодный контракт, неожиданный возврат долга или предложение подработки, которое позже перерастет в стабильный источник прибыли. Астролог уточнила, что деньги Тельцам будут приходить через старые связи.





«Для Раков март — месяц расширения. Юпитер продолжает движение по их знаку, а это редкий и щедрый транзит, который бывает раз в 12 лет. Это означает не разовую удачу, а укрепление финансового фундамента. Возможны повышение, официальное увеличение зарплаты, выгодная долгосрочная инвестиция или старт проекта», — отметила Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой».

«В это время легко попасться под чье-то влияние, уловки или обмануться по поводу собственных же возможностей и желаний. В итоге есть риск не рассчитать собственных сил и подвести окружающих, в том числе из-за внезапной и долгой болезни», — пояснила Ермолина.