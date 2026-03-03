«Нельзя беременеть и вступать в брак»: Экстрасенс раскрыла опасность «кровавой Луны»

03 марта 2026, 10:59

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Во вторник, 3 марта, жители Дальнего Востока и Восточной Сибири смогут увидеть лунное затмение, которое называют «кровавой Луной». Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что при таком явлении человек может испытать особое воздействие на психику, подсознание и интуицию.





По словам эксперта, в этом году «кровавая Луна» расположится в созвездии Льва и будет длиться около одного часа.





«В момент затмения активизируются подсознательные рефлексы и темные стороны личности, которые прежде оставались в тени. Очень часто в этот период происходит освобождение от того, что тяготит и тревожит. Человек может почувствовать внутреннее облегчение и возобновить силы», — уточнила Миронова в разговоре с «Вечерней Москвой».