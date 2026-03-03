«Нельзя беременеть и вступать в брак»: Экстрасенс раскрыла опасность «кровавой Луны»
Во вторник, 3 марта, жители Дальнего Востока и Восточной Сибири смогут увидеть лунное затмение, которое называют «кровавой Луной». Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что при таком явлении человек может испытать особое воздействие на психику, подсознание и интуицию.
По словам эксперта, в этом году «кровавая Луна» расположится в созвездии Льва и будет длиться около одного часа.
«В момент затмения активизируются подсознательные рефлексы и темные стороны личности, которые прежде оставались в тени. Очень часто в этот период происходит освобождение от того, что тяготит и тревожит. Человек может почувствовать внутреннее облегчение и возобновить силы», — уточнила Миронова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она предупредила, что такое астрономическое явление закладывает фундамент на последующие 12 лет жизни человека. В период затмения категорически запрещено вступать в брак, стричь ногти и волосы, начинать новые дела, отправляться в путешествия и беременеть. По словам экстрасенса, ребенок, зачатый в «кровавую Луну», может столкнуться с тяжелыми испытаниями судьбы, а также много болеть.
Однако этот период благоприятен для очищения и освобождения от всего, что тяготит человека. Поэтому можно уволиться с нелюбимой работы, прекратить токсичные отношения, выяснить причину ссор с родственниками и самостоятельно поставить себе ограничения, например в еде.
Ограничения позволят очистить энергетическое поле и сформировать защитный барьер для себя и своих близких, заключила Миронова.