«Быть осторожнее»: Астролог предупредила о наступившем ретроградном Меркурии

10 ноября 2025, 12:01

Фото: iStock/buradaki

Последний в этом году ретроградный Меркурий наступил в воскресенье — 9 ноября. Продлится он двадцать один день, то есть до 29 ноября.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что на протяжении трех недель полезно расширять кругозор, мировоззрение и записывать все свои идеи. Также следует быть осторожнее с высказываниями и с особой бдительностью подходить к выбору слов во время дискуссий.





«Поможет мудрость и дальновидность. Трудности надо преодолевать и не сдаваться обстоятельствам. Упорство, добросовестность и трудолюбие помогут достичь желаемое. Ориентироваться благоприятно на свои ценности, внутренний голос и интуицию. То чем дорожите, надо хранить с особой заботой и не размениваться по мелочам», — пояснила эксперт.

«Важно с 9 по 29 ноября быть внимательнее в поездках, осторожнее за рулём. При совершении платежей надо тщательно проверять все данные, и также бдительными нужно быть при работе с документами. Опечатки и ошибки чаще случаются в период, когда Меркурий ретроградный», — сказал астролог.

«Хорошо помнить и о положительной стороне ретроградного Меркурия: появляется возможность, желание, а иногда и необходимость, обратиться к контактам из старой записной книжки, встретиться с надежными, проверенными временем людьми», — добавила Лебеденко.