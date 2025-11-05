Таролог раскрыл, что на самом деле с семьей Усольцевых и с чем связано ее исчезновение

05 ноября 2025, 18:49

Фото: iStock/francescoch

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в таежном лесу. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи. В поисково-спасательном отряде подчеркнули, что пока люди не найдены, могут быть любые варианты их исчезновения.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что карты показали довольно интересный и интригующий результат.





«Первое, что обращает на себя внимание — то, что в раскладе нет карт, указывающих на смерть. Значит все члены семьи живы. Также в раскладе есть карты Колесница и 8 Чаш, которые указывают на то, что семья продолжает двигаться. И проблем со здоровьем у семьи нет. А карты Император, Королева Пентаклей и Паж Чаш я прочитал, как: папа, мама и ребёнок. То есть, эти карты у нас указывают на состав семьи Усольцевых», — объяснил эксперт.

«В ответ на вопрос «Потерялись ли или целенаправленно исчезли?» вышли следующие карты: 7 Чаш, Рыцарь Пентаклей, 3 Жезлов, 6 Пентаклей, что указывает на иллюзии и завуалированность. То есть то, что мы видим не является тем, что есть на самом деле. Также это говорит о том, что семья кому-то заплатила или собирается заплатить за то, чтобы куда-то перебраться», — пояснил таролог.

«На версию об инсценировке исчезновения также указывают карты Колесница и 8 Кубков, которые выпали в первом раскладе на здоровье. Они также указывают на путь, движение, а 8 Кубков ещё и на стремление достичь поставленной цели», — резюмировал собеседник.