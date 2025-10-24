Деньги и предательство: астролог Глоба рассказала, какому знаку будет нелегко в ноябре

24 октября 2025, 05:39

Фото: istockphoto / Perseomed

Астролог Тамара Глоба поделилась гороскопом на ноябрь, подчеркнув особые моменты для разных знаков зодиака. Особое внимание она уделила представителям созвездия Овна, предупредив их о возможных финансовых проблемах в ноябре, пишет 7days.ru.





Первая половина месяца обещает быть насыщенной приключениями, путешествиями и творческими проектами. Как подчеркнула Глоба, Овен ожидает активная фаза взаимодействия с дальними странами и партнёрами, открывающая перспективы для интересных контрактов и знакомств.



«Энергии у Овнов в ноябре будет много, но важно грамотно ею распорядиться, направляя в конструктивное русло», — отметила астролог.

«Будьте особо внимательны к своим финансам и людям вокруг себя в последней декаде ноября. Возможны изменения, убытки и осложнения в договорных обязательствах. Избегайте чрезмерного доверия к незнакомцам», — предостерегла Глоба.