Астролог назвала знаки зодиака, которым особенно важно завести питомца

23 октября 2025, 11:00

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Ракам, Девам, Рыбам и Тельцам особенно полезно иметь домашних животных. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала астролог Катерина Малеева.





По её словам, Раки рождаются с сильным инстинктом заботы и нуждаются в том, чтобы опекать кого-то. Для них питомец — не развлечение, а способ выразить любовь и внимание.



Девам же животные помогают стать гибче и терпимее. По словам Малеевой, питомцы напоминают представителям этого знака, что жизнь нельзя разложить по пунктам.



«Собака, например, обязательно испачкает идеально вымытый пол, хомяк сбежит ночью, а попугай будет повторять не то, что нужно. Но для Дев такое поведение пойдет только на пользу: благодаря этому представители знака учатся принимать несовершенство и при этом продолжают любить», — отметила она.