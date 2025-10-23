Астролог назвала знаки зодиака, которым особенно важно завести питомца
Ракам, Девам, Рыбам и Тельцам особенно полезно иметь домашних животных. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала астролог Катерина Малеева.
По её словам, Раки рождаются с сильным инстинктом заботы и нуждаются в том, чтобы опекать кого-то. Для них питомец — не развлечение, а способ выразить любовь и внимание.
Девам же животные помогают стать гибче и терпимее. По словам Малеевой, питомцы напоминают представителям этого знака, что жизнь нельзя разложить по пунктам.
«Собака, например, обязательно испачкает идеально вымытый пол, хомяк сбежит ночью, а попугай будет повторять не то, что нужно. Но для Дев такое поведение пойдет только на пользу: благодаря этому представители знака учатся принимать несовершенство и при этом продолжают любить», — отметила она.Рыбы, по словам астролога, живут сердцем, и животные мгновенно чувствуют их энергетику. Поэтому представителей этого знака часто обожают даже уличные коты и случайные собаки. Питомцы помогают Рыбам заземляться и находить радость в простых моментах.
Тельцы, в свою очередь, стремятся к уюту и гармонии. Домашние животные делают их пространство ещё теплее и становятся частью внутреннего равновесия, заключила Малеева.