«Быть тактичным»: Астролог рассказала про начавшийся Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий продлится двадцать три дня с 26 февраля до 20 марта. По рекомендациям специалистов, на протяжении всего этого периода лучше стараться сразу исправлять недочеты, ошибки и опечатки в документах.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» посоветовала быть внимательнее во время вождения автомобиля, а также при работе со сложной техникой.





«Ретроградный Меркурий расположится в Рыбах и будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном и Юпитером. Желательно бесповоротно не менять всё и сразу, надо отложить изменения. Перемены предпочтительно вносить постепенно, пробуя и исследуя новое. Особенно это касается смены окружения — лучше не разрывать налаженные связи. Свои мысли и взгляды следует излагать красноречиво и многословно. Хорошо быть тактичными во время бесед. В переговорах нужно исключить давление. Следует быть дружелюбными, искренне заинтересованными в общем деле», — сказала она.

«Хорошо рассматривать разные возможности реализации идей. Свежий взгляд на привычные вещи становится необходимым. С 26 февраля до 20 марта могут приходить блестящие и гениальные идеи, которые стоит записать в блокнот. Творческое оригинальное мышление приведёт к успеху. Ради блестящей идеи благоприятно соблюдать последовательность, быть осмотрительными и терпеливыми», — добавила астролог.