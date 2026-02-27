«Быть тактичным»: Астролог рассказала про начавшийся Ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий продлится двадцать три дня с 26 февраля до 20 марта. По рекомендациям специалистов, на протяжении всего этого периода лучше стараться сразу исправлять недочеты, ошибки и опечатки в документах.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» посоветовала быть внимательнее во время вождения автомобиля, а также при работе со сложной техникой.
«Ретроградный Меркурий расположится в Рыбах и будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном и Юпитером. Желательно бесповоротно не менять всё и сразу, надо отложить изменения. Перемены предпочтительно вносить постепенно, пробуя и исследуя новое. Особенно это касается смены окружения — лучше не разрывать налаженные связи. Свои мысли и взгляды следует излагать красноречиво и многословно. Хорошо быть тактичными во время бесед. В переговорах нужно исключить давление. Следует быть дружелюбными, искренне заинтересованными в общем деле», — сказала она.
По ее словам, обязательно нужно составлять план своих выступлений и того, что собираетесь сказать. Скорость коммуникации увеличится, схватывать мысль желательно быстро и лучше уметь мгновенно ориентироваться в информации.
«Хорошо рассматривать разные возможности реализации идей. Свежий взгляд на привычные вещи становится необходимым. С 26 февраля до 20 марта могут приходить блестящие и гениальные идеи, которые стоит записать в блокнот. Творческое оригинальное мышление приведёт к успеху. Ради блестящей идеи благоприятно соблюдать последовательность, быть осмотрительными и терпеливыми», — добавила астролог.
Лебеденко отметила, что во время первого Ретроградного Меркурия в 2026 году хорошо быть активными в интеллектуальной сфере. Энергию любознательности надо распределять равномерно и тратить размеренно.