«Статусные и практичные»: Астролог — о подарках женщине на 8 марта по знаку зодиака
Приближается главный женский праздник. Как не прогадать с подарком?
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что лучше заранее знать, какой подарок хочет получить любимая женщина. Но его всегда можно дополнить подарком по её знаку зодиака, так как он отражает её собственное «я».
Овен
Подарки для активных: спортивный инвентарь, абонемент в фитнес-клуб или бассейн, яркая косметика, подарочный сертификат в магазин активного отдыха, гаджеты для спорта (так как управитель знака сейчас находится в технологичном Водолее).
Телец
Подарки для удовольствий и красоты: качественная косметика, парфюм, сертификат на массаж, вкусный подарочный набор (сыры, шоколад, элитный чай/кофе), уютный плед, шелковое белье, мистические атрибуты (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Близнецы
Подарки для развития: книги, курсы, подписки, настольные игры, необычные гаджеты, билеты на интересное мероприятие, стильный ежедневник, книги по эзотерике (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Рак
Подарки для дома и души: уютный халат, аромалампа, семейный ужин при свечах, подарки для интерьера (так как управитель знака 23 февраля будет в знаке Тельца).
Лев
Статусные подарки: брендовые вещи, дорогая косметика, билеты на концерт/театр, организация праздника в ее честь, ювелирные украшения с уклоном в религию или эзотерику (так как управитель знака 23 февраля будет находиться в мистических Рыбах).
Дева
Практичные подарки: органайзеры, качественная бытовая техника, сертификаты в магазины, полезные подписки, вещи для здоровья, квест с загадками (так как управитель знака сейчас находится в таинственных Рыбах).
Весы
Эстетичные подарки: украшения, стильная одежда, предметы интерьера, парфюм, подарочные наборы, ужин в необычном ресторане, окутанном тайнами (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Скорпион
Глубокие подарки: психологические игры, эзотерические атрибуты, карты Таро, качественная черная одежда, мистические украшения, гаджеты чёрного и насыщенно красного цветов (так как управитель знака сейчас находится в технологичном Водолее).
Стрелец
Подарки для приключений: заграничные путешествия, туристическое снаряжение, билеты на концерты, поход на мероприятие, связанное с иностранными культурами, дорогие предметы интерьера (так как управитель знака сейчас находится в домашнем Раке).
Козерог
Статусные вещи: часы, кожаные аксессуары, косметика премиум-класса, дорогое вино, книги по саморазвитию, консультацию со специалистом по старту проектов (так как управитель знака сейчас находится в инициативном Овне).
Водолей
Необычные и технологичные подарки: гаджеты, нестандартные книги, абонементы на мастер-классы, креативные украшения, консультацию у астролога, криптовалюту (так как управитель знака сейчас находится в денежном Тельце).
Рыбы
Творческие и романтичные подарки: музыка, картины, фотосессии, стихи своего сочинения, абонементы на йогу или медитации, консультацию у психолога или таролога, направленную на совершение действий для осуществления заветного желания (так как управитель знака сейчас находится в инициативном Овне).
