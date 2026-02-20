«Призывают духов смерти»: Экстрасенс предупредила об опасности искусственных цветов в квартире

20 февраля 2026, 12:42

Фото: iStock/Sumeth yukaew

Пластмассовые и искусственные цветы, которые используются в качестве декора в жилом помещении, несут негатив, а также могут приблизить смерть. Об этом предупредила экстрасенс Дарья Миронова.





По ее словам, пластмассовые растения собирают пыль, кроме того, они являются крайне опасными предметами, от которых исходит сплошной негатив, поэтому их ни в коем случае нельзя хранить дома.





«Это символы, связанные исключительно со смертью, могилой, похоронами и кладбищенскими процессиями. Дело в том, что, когда мы ставим пластиковые цветы, тем самым мы фактически призываем духов смерти. А их лучше не гневить. Любые заигрывания со смертью заканчиваются очень плачевно», — подчеркнула Миронова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Они не несут негатива и никак не отражаются на здоровье, психике и духовном пласте», — заключила эксперт.