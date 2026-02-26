«Снежный ком»: Психолог объяснил, как «достигаторство» женщин разрушают семьи
Психолог Ланг: достигаторство женщин приводит к разрушению семьи
Бесконечное саморазвитие и погоня за новыми профессиями могут быть не способом найти себя, опасной ловушкой, которая, по словам специалистов, больше всего ударяет по женщинам. Ведь для них особенно свойственно увлекаться новыми хобби и переключаться с одного дела на другое.
Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, что увлечение коучингом, астрологией и нутрициологией часто ложится тяжелым грузом на плечи мужей и не приносит женщинам ни денег, ни счастья.
«Я часто встречаю в практике "достигаторство". Жена говорит мужу: "У меня несколько образований", имея в виду коучинг, астрологию, нутрициологию. А в итоге она с утра до вечера занята, денег это не приносит, а траты ложатся на плечи мужчины. И это выматывает обе стороны», — дополнил он.
По его словам, люди часто получают новые дипломы, чтобы потешить свое самолюбие. Но не всё, чему ты научился, можно превратить в профессию или совместить с основной работой.
«Когда человек работает много, а денег нет, он начинает думать: "Может, я плохой специалист?". На фоне этого появляются проблемы в семье. Возникает снежный ком: работу я ненавижу, дома меня не ценят. Человек мечется, и ничем хорошим это не заканчивается», — отметил Ланг.
Он добавил, что у женщин всегда высокие ожидания по поводу прибыли, которые разрушаются о реальную жизнь.
«Если муж много работает, у женщины часто завышенные ожидания: раз он работает, значит, должен приносить сверхприбыль. Реальность далека от фантазий. Мужчина может работать на двух работах просто ради выживания, а не ради роскоши. Нужно уметь реально оценивать ситуацию», — резюмировал психолог.