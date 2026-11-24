24 ноября 2026, 18:46

Трихолог Толстоносова: чтобы не облысеть осенью, нужно исключить стайлинговые средства

Фото: iStock/sutlafk

Климатические условия оказывают заметное влияние на здоровье и внешний вид волос. Главным образом это связано с колебаниями температур и изменением рациона. Чтобы волосы в любую погоду выглядели на отлично, нужно подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать свой рацион, чтобы локоны получали все необходимые питательные вещества.





Трихолог Виктория Толстоносова в беседе с «Радио 1» сообщила, что смена погоды действительно сильно влияет не только на ломкость и сухость волос, но и на здоровье всего организма.



Она отметила, что в осенний и зимний период организм человека получает меньше солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос, поэтому стоит придерживаться простых, но важных правил:





Сбалансированно питаться, добавив витамины D, A, E, Omega 3, и увеличить в рационе количество белка: мяса, рыбы, орехов.

Использовать питательные увлажняющие маски, в составе которых преобладают авокадо, масло ши, кокосовое масло. Они увлажнят стержни волос.

Ограничить использование стайлинговых средств, но если все-таки есть необходимость, то прежде наносить термозащиту.

«Если вы видите, что выпадает волос гораздо больше, чем обычно, значит, есть смысл бить тревогу. Возможно, нужно проверить дефициты, сдать анализы», — подчеркнула специалист.

«Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно», — заключила Виктория Толстоносова.