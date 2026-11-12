Трихолог озвучила причины ломкости волос зимой
Трихолог Долецкая: ломкость волос зимой связана с сухим воздухом и ветром
Зимой волосы страдают от сухого воздуха в помещениях, трения об одежду, спутывания на ветру и частой горячей укладки. Зимняя ломкость связана не с мгновенным «температурным шоком», а с сочетанием условий и привычек ухода, рассказала «Известиям» трихолог Марина Долецкая.
Ломкость возникает из-за постепенного износа кутикулы — наружного защитного слоя из чешуек: их края отслаиваются, поверхность становится шероховатой, волосы путаются и обламываются. Особенно уязвимы осветленные волосы и концы длинных прядей.
«Описывать ее как «температурный шок», от которого кутикула мгновенно растрескивается, некорректно», — подчеркнула Долецкая.
В сухом помещении волос теряет влагу, меняются его гибкость и механические свойства, а на ветру пряди спутываются, и грубое расчесывание добавляет повреждений.
Выходить на мороз с мокрыми волосами не стоит: влажный волос набухает и становится уязвимее, а вода может замерзнуть. Перед выходом волосы нужно высушить, включая затылок и участки у корней.
«Популярная фраза «вода в порах расширяется и разрывает каждый волос изнутри» выдает возможный механизм за неизбежный результат. Волос — не полая трубка, заполненная водой», — пояснила эксперт.
Обледеневшим прядям лучше дать оттаять в помещении, а в снегопад прикрывать длину волос.
Отказываться от шапки ради волос не нужно: важны ее посадка и поверхность. Тесный головной убор, грубые швы, постоянное трение и тугой хвост под шапкой создают механическую нагрузку, а при длительном натяжении возможно повреждение фолликулов — тракционная алопеция. Но обычная удобная шапка сама по себе не означает риск облысения. Делить материалы на «безопасные натуральные» и «вредную синтетику» неправильно: грубая шерсть тоже раздражает кожу и цепляет волосы. Лучше выбирать свободный фасон с мягкой гладкой внутренней поверхностью; шелковая или сатиновая подкладка уменьшает трение.
Шампунь наносят на кожу головы, кондиционер — по длине. Вода должна быть комфортно теплой: очень горячая усиливает сухость и раздражение кожи.
«Специально сокращать частоту мытья зимой не требуется. Ориентироваться нужно на загрязнение, жирность и состояние кожи головы: кому-то подходит ежедневное мытье, кому-то — более редкое. Терпеть зуд и выраженную сальность ради «сохранения защитного слоя» не нужно», — отметила Долецкая.
Перед сушкой волосы промокают полотенцем без растирания и выкручивания, а фен используют на невысокой температуре, удерживая примерно в 15 см. Полезны средства, уменьшающие трение, облегчающие расчесывание и снижающие электризацию: кондиционер, при необходимости маска и немного несмываемого ухода по длине. Силиконы создают смазывающую пленку, а кондиционирующие компоненты уменьшают статический заряд.
Термозащита не делает безопасным любой перегрев, а косметическая пленка не заменяет головной убор. Уход временно улучшает поверхность стержня, но поврежденный волос не заживает, как живая ткань.
Обычное зимнее охлаждение кожи головы не считается установленной причиной выпадения волос. При уменьшении густоты важно отличать обламывание длины от выпадения волос из фолликулов.
«У выпадения могут быть другие причины: наследственное поредение, перенесенная болезнь, стресс, выраженные ограничения питания, заболевания щитовидной железы», — пояснила трихолог.
Если расширяется пробор, появляются очаги поредения или усиливается выпадение, нужно установить причину у дерматолога, а не списывать всё на сезон и самостоятельно принимать «витамины для волос».