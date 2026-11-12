Трихолог озвучила причины ломкости волос зимой

12 ноября 2026, 13:39

Трихолог Долецкая: ломкость волос зимой связана с сухим воздухом и ветром

Фото: iStock/Prostock-Studio

Зимой волосы страдают от сухого воздуха в помещениях, трения об одежду, спутывания на ветру и частой горячей укладки. Зимняя ломкость связана не с мгновенным «температурным шоком», а с сочетанием условий и привычек ухода, рассказала «Известиям» трихолог Марина Долецкая.





Ломкость возникает из-за постепенного износа кутикулы — наружного защитного слоя из чешуек: их края отслаиваются, поверхность становится шероховатой, волосы путаются и обламываются. Особенно уязвимы осветленные волосы и концы длинных прядей.





«Описывать ее как «температурный шок», от которого кутикула мгновенно растрескивается, некорректно», — подчеркнула Долецкая.

«Популярная фраза «вода в порах расширяется и разрывает каждый волос изнутри» выдает возможный механизм за неизбежный результат. Волос — не полая трубка, заполненная водой», — пояснила эксперт.

«Специально сокращать частоту мытья зимой не требуется. Ориентироваться нужно на загрязнение, жирность и состояние кожи головы: кому-то подходит ежедневное мытье, кому-то — более редкое. Терпеть зуд и выраженную сальность ради «сохранения защитного слоя» не нужно», — отметила Долецкая.

«У выпадения могут быть другие причины: наследственное поредение, перенесенная болезнь, стресс, выраженные ограничения питания, заболевания щитовидной железы», — пояснила трихолог.