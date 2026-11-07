Трихолог назвала симптомы для обращения к врачу

07 ноября 2026, 13:03

Трихолог Волкова: при продолжительном выпадении волос нужно обратиться к врачу

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Многие пытаются остановить выпадение волос с помощью дорогих масок и новых шампуней, однако проблема часто кроется не в уходе, а в состоянии кожи головы и волосяных фолликулов. Об этом рассказала врач-трихолог Анастасия Волкова.





По словам специалиста, маски и кондиционеры воздействуют лишь на стержень волоса — его видимую часть, пишет VSE42.RU. Они улучшают внешний вид, смягчают длину и делают волосы более ухоженными, но не способны повлиять на кожу головы и волосяные луковицы.





«Косметический уход (маски, кондиционеры) работает исключительно с мертвой структурой — стержнем волоса, улучшая его визуал. Визит к врачу-трихологу необходим, когда проблема кроется глубже – в коже головы и волосяных луковицах», — объяснила Волкова.



«Появление очагов поредения волос, истончение пробора, уменьшение общего объема хвоста более чем на треть», — пояснила эксперт.