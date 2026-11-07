Трихолог назвала симптомы для обращения к врачу
Трихолог Волкова: при продолжительном выпадении волос нужно обратиться к врачу
Многие пытаются остановить выпадение волос с помощью дорогих масок и новых шампуней, однако проблема часто кроется не в уходе, а в состоянии кожи головы и волосяных фолликулов. Об этом рассказала врач-трихолог Анастасия Волкова.
По словам специалиста, маски и кондиционеры воздействуют лишь на стержень волоса — его видимую часть, пишет VSE42.RU. Они улучшают внешний вид, смягчают длину и делают волосы более ухоженными, но не способны повлиять на кожу головы и волосяные луковицы.
«Косметический уход (маски, кондиционеры) работает исключительно с мертвой структурой — стержнем волоса, улучшая его визуал. Визит к врачу-трихологу необходим, когда проблема кроется глубже – в коже головы и волосяных луковицах», — объяснила Волкова.Один из главных поводов обратиться к трихологу — продолжительное выпадение волос. Если их становится заметно больше обычного и ситуация сохраняется более шести-восьми недель, это может указывать на хроническое диффузное (телогеновое) выпадение или быть проявлением андрогенетической алопеции, отметила дерматовенеролог.
Не стоит откладывать визит и при проблемах с кожей головы. Постоянный зуд, болезненность у корней волос, а также выраженное сухое или жирное шелушение требуют внимания врача — особенно если симптомы не проходят даже после двух недель использования аптечных шампуней против себореи. Ещё один тревожный сигнал — локальные изменения.
«Появление очагов поредения волос, истончение пробора, уменьшение общего объема хвоста более чем на треть», — пояснила эксперт.Такие признаки могут говорить о том, что дело не просто в повреждении длины или неправильно подобранном уходе. На приёме врач может провести трихоскопию — исследование кожи головы и волосяных фолликулов под увеличением. Метод позволяет оценить их состояние и выявить изменения, которые нельзя определить по внешнему виду волос, в частности признаки рубцовых форм алопеции, фолликулита и других воспалительных процессов, которые невозможно вылечить маской.
Поэтому, если выпадение продолжается неделями, кожа головы постоянно беспокоит или волосы заметно редеют, не стоит рассчитывать только на очередную банку косметики. Важно выяснить причину изменений, а не пытаться устранить лишь их внешние проявления.