Трихолог предупредила о риске выпадения волос из-за тугих пучков

11 ноября 2026, 10:32

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Трихолог Тина Муи предупредила, что регулярное ношение гладких пучков и хвостов способно привести к частичной потере волос. При таких укладках пряди сильно натягиваются, особенно у висков и вдоль линии роста.