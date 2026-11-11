Трихолог предупредила о риске выпадения волос из-за тугих пучков
Трихолог Тина Муи предупредила, что регулярное ношение гладких пучков и хвостов способно привести к частичной потере волос. При таких укладках пряди сильно натягиваются, особенно у висков и вдоль линии роста.
В беседе с New York Post специалист объяснила, что длительное натяжение волос повышает риск тракционной алопеции. По ее словам, выпадение начинается не сразу: проблема обычно развивается после долгого и частого ношения тугих причесок. Гладкие укладки с зачесанными назад волосами приобрели популярность среди моделей и знаменитостей в 2020 году. Сейчас интерес к ним снова растет, отмечает издание.
Муи добавила, что в последние годы замечает у клиенток ухудшение качества волос. По ее наблюдениям, их истончение часто сопровождает гормональные нарушения и дефицит питательных веществ. На цикл роста волос, по словам специалиста, способны повлиять сильный стресс, болезни и хронический недосып. Среди возможных причин усиленного выпадения она назвала и снижение веса на фоне приема препаратов по типу «Оземпика».
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