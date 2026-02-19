«Быть здоровым — это модно»: Россиянам рассказали о массовой акции обливания в Подмосковье

19 февраля 2026, 13:20

Организатор Шадриков: 14-я массовая акция обливания пройдет в Красногорске

Фото: iStock/mihtiander

22 февраля по всей России и далеко за её пределами пройдёт 14-я массовая акция обливания, организованная спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» из Красногорска. В этом году к движению, пропагандирующему здоровый образ жизни и единство народов, присоединятся 72 города и 7 стран.





Идейный вдохновитель и бессменный организатор, руководитель клуба «Ярополк», ветеран группы «Альфа» Илья Шадриков в беседе с «Радио 1» рассказал, что 14 лет назад это были рядовые воскресные поездки в купель для воспитанников клуба единоборств. А сегодня это превратилось в масштабное международное движение.



Формат телемоста акция приобрела в 2022 году, объединив 7 городов. С тех пор география неумолимо растёт: 2023 год — 18 городов, 2024 — 35 городов и 3 страны, в прошлом году — 56 городов и 7 стран, приуроченные к 80-летию Победы. В этом году акция вышла на новый уровень: 72 города и 7 стран, а посвящение получил Году единства народов России.





«Одно дело просто облиться, а другое дело — посвятить чему-то. За счёт этого на каждой площадке будет определённая выставка по народам, клипы мы создаём», — пояснил он.

«Исконная традиция у русского народа — это купание. Россотрудничество сделало заявку. Если бы мы раньше начали готовиться, охватили бы ещё больше. Главной площадкой праздника традиционно станет Красногорск. У ДК "Подмосковье" программа стартует уже в 10:00 утра и будет насыщенной. Кульминация — массовое обливание в 14:00. В 10 утра начинается турнир по многоборью ГТО. Он будет командный: среди мужчин-профессионалов, любителей, женщин, а также среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы специально для них сделали трассу. Первое место среди ветеранов — 30 000 рублей», — поделился Шадриков.