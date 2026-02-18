В Подмосковье планируют проредить леса и провести проходные рубки
В Московской области в этом году рассчитывают проредить леса на площади 300 гектаров и провести проходные рубки на площади 1200 гектаров. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Регулярные рубки ухода в ведомстве назвали главным инструментом поддержания здоровья и продуктивности средневозрастных лесов Подобные рубки позволяют сохранить и улучшить качество древесины; повысить устойчивость леса к внешним воздействиям; поддержать многофункциональность лесного фонда на долгосрочную перспективу.
«Уходовые и возрастные рубки предполагают выборочное удаление деревьев, мешающих росту соседних растений. С 2007 года в Подмосковье они не проводились. Это негативно сказалось на состоянии лесов: снизилась товарная ценность древостоя, увеличились экологические и хозяйственные риски, а также будущие затраты на восстановление насаждений», – отметили в региональном Комлесхозе.Там добавили, что регулярное проведение проходных рубок позволяет не только сохранять и улучшать качество древесины, но и поддерживает многофункциональности лесного фонда на долгие годы.