В Подмосковье планируют проредить леса и провести проходные рубки

18 февраля 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области в этом году рассчитывают проредить леса на площади 300 гектаров и провести проходные рубки на площади 1200 гектаров. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.





Регулярные рубки ухода в ведомстве назвали главным инструментом поддержания здоровья и продуктивности средневозрастных лесов Подобные рубки позволяют сохранить и улучшить качество древесины; повысить устойчивость леса к внешним воздействиям; поддержать многофункциональность лесного фонда на долгосрочную перспективу.



«Уходовые и возрастные рубки предполагают выборочное удаление деревьев, мешающих росту соседних растений. С 2007 года в Подмосковье они не проводились. Это негативно сказалось на состоянии лесов: снизилась товарная ценность древостоя, увеличились экологические и хозяйственные риски, а также будущие затраты на восстановление насаждений», – отметили в региональном Комлесхозе.