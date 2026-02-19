Для больниц Подмосковья закупят 110 единиц оборудования для реабилитации
110 единиц оборудования для медицинской реабилитации закупят для 19 больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В закупку войдут различные тренажёры, беговые дорожки, аппараты для оценки работы сердечно-сосудистой системы в условиях нагрузки, аппараты для развития координации и восстановления двигательной активности и пр.
«Общая стоимость аппаратов составит почти 170 миллионов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Оборудование поступит в Луховицкую, Можайскую, Ступинскую, Клинскую, Зарайскую, Домодедовскую, Долгопрудненскую и другие больницы. Медтехнику закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».