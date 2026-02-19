Достижения.рф

Для больниц Подмосковья закупят 110 единиц оборудования для реабилитации

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

110 единиц оборудования для медицинской реабилитации закупят для 19 больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



В закупку войдут различные тренажёры, беговые дорожки, аппараты для оценки работы сердечно-сосудистой системы в условиях нагрузки, аппараты для развития координации и восстановления двигательной активности и пр.

«Общая стоимость аппаратов составит почти 170 миллионов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Оборудование поступит в Луховицкую, Можайскую, Ступинскую, Клинскую, Зарайскую, Домодедовскую, Долгопрудненскую и другие больницы. Медтехнику закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

