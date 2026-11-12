Бизнесмен Владимир Щекин стал «Человеком года» премии BRICS Property Awards 2026

12 ноября 2026, 14:20

Владимир Щекин (фото: пресс-служба Группы Родина)

Основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин победил в номинации «Человек года» BRICS Property Awards 2026. Международное жюри под председательством главы Минстроя Ирека Файзуллина отметило вклад предпринимателя в развитие градостроительной отрасли. Более 60 экспертов из России, Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Ирана, Узбекистана и других стран оценили достижения 76 финалистов.





Значимым вкладом в развитие девелоперской отрасли жюри признало разработанный предпринимателем совместно с НИУ ВШЭ инновационный геопортал. Цифровая платформа объединяет геопространственные и обезличенные данные о городской среде. Она позволяет оценивать реальные потребности жителей по комплексу показателей и делать градостроительные решения более экономически обоснованными.





«Подобные инструменты открывают возможности для перехода от нормативов к планированию на основе данных. Разработка отражает стремление Щекина внедрять научные исследования и искусственный интеллект в практику российского девелопмента», — подчеркнули в пресс-службе Группы Родина.