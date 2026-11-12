Бизнесмен Владимир Щекин стал «Человеком года» премии BRICS Property Awards 2026
Основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин победил в номинации «Человек года» BRICS Property Awards 2026. Международное жюри под председательством главы Минстроя Ирека Файзуллина отметило вклад предпринимателя в развитие градостроительной отрасли. Более 60 экспертов из России, Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Ирана, Узбекистана и других стран оценили достижения 76 финалистов.
Значимым вкладом в развитие девелоперской отрасли жюри признало разработанный предпринимателем совместно с НИУ ВШЭ инновационный геопортал. Цифровая платформа объединяет геопространственные и обезличенные данные о городской среде. Она позволяет оценивать реальные потребности жителей по комплексу показателей и делать градостроительные решения более экономически обоснованными.
«Подобные инструменты открывают возможности для перехода от нормативов к планированию на основе данных. Разработка отражает стремление Щекина внедрять научные исследования и искусственный интеллект в практику российского девелопмента», — подчеркнули в пресс-службе Группы Родина.
Премия BRICS Property Awards 2026 объединяет ведущих представителей девелопмента, архитектуры, инвестиций и градостроительства стран БРИКС. Владимир Щекин свыше 20 лет занимается развитием территорий. Основанная им в 2014 году вместе с Антоном Винером Группа Родина — один из ведущих российских девелоперов премиальной недвижимости, входящий в пятерку лучших премиальных застройщиков страны по версии Forbes.
Группа Родина возвела более двух миллионов квадратных метров недвижимости и создала почти 500 тысяч квадратных метров социальной, спортивной и общественной инфраструктуры. В числе проектов застройщика — жилой кластер «СОЮЗ», «Родина Парк», «Родина Переделкино» и Район российских дизайнеров. Также компания отреставрировала и переоборудовала по поручению столичного правительства памятник архитектуры — бывшее здание клуба фабрики «Свобода». Теперь в здании расположился Дом русского бильярда «Москва»: открытый в 2025 году комплекс стал современным центром развития русского бильярда, технологических инноваций и семейного досуга.