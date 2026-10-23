Группа Родина назвала опору для создания экономически эффективной инфраструктуры
Девелопер Щекин: доказательный девелопмент — опора эффективной инфраструктуры
Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин принял участие в пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура», прошедшей в рамках отраслевого дня Минстроя России. Участники мероприятия обсудили подходы к формированию инфраструктуры, обеспечивающей долгосрочное развитие городских территорий.
В начале выступления Владимир Щекин акцентировал внимание на том, что миссия девелопера значительно шире строительства недвижимости — она состоит в служении городу, государству и людям, в создании среды, которая повышает качество жизни и способствует росту экономики.
«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — отметил Щекин.
По его словам, подход Группы Родина базируется на трех принципах: доказательный девелопмент, создание экономически эффективной инфраструктуры и ответственное управление объектами после завершения строительства. В качестве одного из ключевых инструментов такого подхода он представил геоинформационный портал, создание которого было профинансировано Группой Родина. Портал позволяет определить, каких объектов не хватает в конкретной локации, какой экономический эффект может дать их появление, и делает возврат инвестиций в городскую среду прогнозируемым.
Платформа использует обезличенные данные операторов связи, банковские транзакции и поисковые запросы, что позволяет выявлять взаимосвязи между характеристиками городской среды, привлекательностью жилья и развитием бизнеса. Например, наличие детской поликлиники связано с повышением вероятности выбора района семьей с детьми на 19%, а детского сада — на 10%. В районах с однообразной жилой застройкой предпринимательская активность примерно на 40% ниже среднего уровня по городу. Кроме того, наличие образовательных объектов в пешей доступности связано с увеличением расходов на дополнительное образование почти на 45%.
«Вместе с Высшей школой экономики мы создали инструмент, который позволяет видеть город через реальные потребности людей. Мы можем определить, где не хватает детских садов, медицинских учреждений, спортивных комплексов и других объектов, а также оценить, как их появление может повлиять на экономическую активность и благодаря этому строить эффективную бизнес-модель», — заявил Владимир Щекин.
По его мнению, социальная значимость объекта может обеспечивать и его коммерческую эффективность: востребованная инфраструктура создает дополнительную экономическую ценность для территории, обеспечивает устойчивую модель работы самого объекта и приносит доход инвестору.
Практическую реализацию этого принципа Щекин проиллюстрировал через спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ» Группы Родины на ВДНХ, который включает физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 15 тыс. кв. м. Еще до завершения строительства у девелопера было понимание, как будет работать каждый квадратный метр будущей инфраструктуры — речь идет о 20 видах спорта, доступных резидентам, от баскетбола и водных видов спорта до гимнастики. Такой подход позволяет Группе Родина заранее понимать, за счет каких механизмов будет обеспечиваться экономическая эффективность объекта, а инфраструктура проектируется с учетом будущего спроса и окупаемости.
Еще одним примером является Район российских дизайнеров — проект Группы Родина, где спортивно-образовательным комплексом «Черный Кристалл» уже воспользовались более 10 тыс. детей, что показывает, как инфраструктура, сформированная с учетом потребностей семей, становится значимой частью повседневной жизни района.
Отдельное внимание Щекин уделил ответственному управлению после завершения строительства: по его словам, продуманная бизнес-модель позволяет обеспечивать содержание объектов и их долгосрочную работу, и Группа Родина придерживается принципа, при котором инвестор не просто строит объект, но и управляет им и развивает территорию.