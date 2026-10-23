Группа Родина назвала опору для создания экономически эффективной инфраструктуры

23 октября 2026, 14:43

Девелопер Щекин: доказательный девелопмент — опора эффективной инфраструктуры

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин принял участие в пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура», прошедшей в рамках отраслевого дня Минстроя России. Участники мероприятия обсудили подходы к формированию инфраструктуры, обеспечивающей долгосрочное развитие городских территорий.





В начале выступления Владимир Щекин акцентировал внимание на том, что миссия девелопера значительно шире строительства недвижимости — она состоит в служении городу, государству и людям, в создании среды, которая повышает качество жизни и способствует росту экономики.





«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — отметил Щекин.

«Вместе с Высшей школой экономики мы создали инструмент, который позволяет видеть город через реальные потребности людей. Мы можем определить, где не хватает детских садов, медицинских учреждений, спортивных комплексов и других объектов, а также оценить, как их появление может повлиять на экономическую активность и благодаря этому строить эффективную бизнес-модель», — заявил Владимир Щекин.