В Подмосковье планируют создать 450 тысяч рабочих мест к 2031 году
Развитие промышленности помогает создавать рабочие места и пополнять бюджет для строительства школ и поликлиник. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков.
За последние пять лет в Подмосковье открылись сотни предприятий и появились около 400 тысяч рабочих мест. К 2031 году регион рассчитывает создать еще 450 тысяч. Власти намерены поддерживать выпуск высокотехнологичной продукции и развивать промышленные площадки с готовой инфраструктурой. Одна из таких площадок — индустриальный парк «Титан» в Ленинском округе. Для его резидентов построили дороги и инженерные сети, открыли места отдыха, спортивные площадки и кафе. Предприятиям это позволяет быстрее запускать производство и сокращать расходы.
Инвестиции в проект оценивают в 50 млрд рублей. Когда парк заработает на полную мощность, там создадут свыше четырех тысяч рабочих мест. Сейчас на его территории работают семь российских производителей робототехники и промышленного оборудования. Среди резидентов — компания «Русский робот». Она выпускает учебные манипуляторы для школьных инженерных классов. Первые 12 устройств отправят в Технолицей имени Долгих. В дальнейшем предприятие планирует производить до семи тысяч таких роботов в год.
Компания «Валдай Роботы» разработала для Ozon складского робота. Он перевозит грузы весом до 200 кг, самостоятельно ориентируется в помещении и объезжает препятствия. Пилотный запуск занял пять дней. Еще один резидент, «Битроботикс», создает оборудование для сортировки и упаковки товаров. На птицефабрике в Мордовии робот компании раскладывает лотки с мясом по коробам и проверяет упаковку и маркировку. Производительность линии после его установки выросла на 30%. На другом предприятии автоматизация упаковки заготовок для пиццы снизила трудозатраты на 70%.
В начале следующего учебного года на территории «Титана» планируют открыть промышленный колледж. Там будут готовить специалистов технического профиля. По информации «Единой России», в 2026 году жители направили в новую Народную программу девять тысяч предложений по экономическим вопросам. Это на 70% меньше, чем пять лет назад. За тот же период инвестиции в промышленность региона выросли почти вдвое, а Московская область вошла в тройку лидеров страны по объему валового регионального продукта.
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