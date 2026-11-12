В Подмосковье планируют создать 450 тысяч рабочих мест к 2031 году

12 ноября 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба «Единой России» городского округа Ленинский

Развитие промышленности помогает создавать рабочие места и пополнять бюджет для строительства школ и поликлиник. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков.