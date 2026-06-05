Девелопер Группа Родина назвал культурное наследие драйвером развития городов
Объекты культурного наследия могут стать важным фактором развития городских территорий, если находят современное применение и становятся востребованными у жителей. Такое мнение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал совладелец девелоперской Группы Родина Владимир Щекин.
Он отметил, что исторические здания способны выполнять не только охранную функцию, но и играть значимую роль в жизни города. По словам Щекина, развитию таких объектов способствуют образовательные, спортивные, культурные и гастрономические проекты, а также общественные пространства и программы для детей.
«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Спорт, образование, культура, гастрономия, детские программы, общественные пространства — все это инструменты, которые позволяют превратить историческое здание в живой центр городской активности», — подчеркнул он.
Тема сохранения и использования объектов культурного наследия также обсуждалась в рамках сессии «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий». Выступая на мероприятии, Щекин обратил внимание на то, что работа с историческими объектами по-прежнему воспринимается многими инвесторами как сложный и длительный процесс. Среди основных факторов он назвал продолжительные сроки реализации проектов, необходимость значительных вложений и большое количество согласовательных процедур.
При этом, по его мнению, именно бизнес может стать одним из ключевых участников государственной работы по сохранению и развитию объектов культурного наследия.
В качестве примера успешной реализации такого подхода Щекин привел Дом русского бильярда «Москва» — памятник конструктивизма, расположенный в здании бывшего клуба рабочих фабрики «Свобода», построенного по проекту архитектора Константина Мельникова. Объект был восстановлен по поручению правительства Москвы и удостоен премии «Московская реставрация». Сегодня здесь работают пространства русской кухни, детский центр, площадки для проведения мероприятий, а также первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда с использованием технологий искусственного интеллекта.
Говоря о перспективах развития отрасли, девелопер отметил важность создания благоприятных условий для предпринимателей. По его словам, значительную роль в этой работе уже выполняет ДОМ.РФ, который занимается вовлечением объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
Сессия «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий» состоялась на ПМЭФ при поддержке ДОМ.РФ.
Участники обсудили механизмы привлечения инвестиций в исторические объекты, меры поддержки бизнеса и значение культурного наследия для социально-экономического развития регионов. В дискуссии приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правления СИБУР Михаил Карисалов, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.