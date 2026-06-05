Девелопер Группа Родина назвал культурное наследие драйвером развития городов

05 июня 2026, 17:27

Фото: пресс-служба UrbanHub

Объекты культурного наследия могут стать важным фактором развития городских территорий, если находят современное применение и становятся востребованными у жителей. Такое мнение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал совладелец девелоперской Группы Родина Владимир Щекин.





Он отметил, что исторические здания способны выполнять не только охранную функцию, но и играть значимую роль в жизни города. По словам Щекина, развитию таких объектов способствуют образовательные, спортивные, культурные и гастрономические проекты, а также общественные пространства и программы для детей.





«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Спорт, образование, культура, гастрономия, детские программы, общественные пространства — все это инструменты, которые позволяют превратить историческое здание в живой центр городской активности», — подчеркнул он.