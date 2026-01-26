«Блеск в глазах»: Психолог назвала 5 главных правил счастливого брака

26 января 2026, 18:28

Психолог Сальникова: в браке нужно принимать друг друга, а не перевоспитывать

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Традиционно 26 января считается днем супругов. Понятие «счастливого брака» стало настолько субъективным, что психологи предлагают простой критерий: «все окей, если вам окей». Нет единого рецепта, но есть универсальные правила, на которых держится прочный союз.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала пять правил счастливого брака.





Безопасность как фундамент

«Мужчины в той же степени хотят чувствовать эту защиту. Чтобы в каких-то жизненных моментах они могли положиться на партнера. Должно быть ощущение: весь мир там, конкуренция, достижения, а дома — спокойно, тепло», — отметила эксперт.

Принятие вместо перевоспитания

«Слово "любить" происходит от слова "любой". Это означает, что мы не пытаемся человека переделать, научить, воспитать. Мы принимаем его таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами», — пояснила Сальникова.

Личное пространство для двоих

«Если ваша жизнь сосредоточена только вокруг семьи и детей, начинается проблема. У пары тоже должна быть своя жизнь в отношениях: свидания, общие увлечения, время наедине», — подчеркнула специалист.

Своя жизнь для каждого

«Мы влюбляемся в горящие глаза. Не важно, о чем рассказывает партнер, но если он говорит с блеском в глазах — это заразительно и притягательно», — сказала психолог.

Ваш брак — ваши правила

«Все окей, когда вам окей. Если вы считаете, что ваша жизнь с партнером гораздо лучше, и она может не быть похожа на правила из книг, но вам так нравится — вот они, идеальные отношения», — резюмировала собеседница.