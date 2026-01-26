«Блеск в глазах»: Психолог назвала 5 главных правил счастливого брака
Психолог Сальникова: в браке нужно принимать друг друга, а не перевоспитывать
Традиционно 26 января считается днем супругов. Понятие «счастливого брака» стало настолько субъективным, что психологи предлагают простой критерий: «все окей, если вам окей». Нет единого рецепта, но есть универсальные правила, на которых держится прочный союз.
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала пять правил счастливого брака.
- Безопасность как фундамент
«Мужчины в той же степени хотят чувствовать эту защиту. Чтобы в каких-то жизненных моментах они могли положиться на партнера. Должно быть ощущение: весь мир там, конкуренция, достижения, а дома — спокойно, тепло», — отметила эксперт.
- Принятие вместо перевоспитания
«Слово "любить" происходит от слова "любой". Это означает, что мы не пытаемся человека переделать, научить, воспитать. Мы принимаем его таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами», — пояснила Сальникова.
- Личное пространство для двоих
«Если ваша жизнь сосредоточена только вокруг семьи и детей, начинается проблема. У пары тоже должна быть своя жизнь в отношениях: свидания, общие увлечения, время наедине», — подчеркнула специалист.
- Своя жизнь для каждого
«Мы влюбляемся в горящие глаза. Не важно, о чем рассказывает партнер, но если он говорит с блеском в глазах — это заразительно и притягательно», — сказала психолог.
- Ваш брак — ваши правила
«Все окей, когда вам окей. Если вы считаете, что ваша жизнь с партнером гораздо лучше, и она может не быть похожа на правила из книг, но вам так нравится — вот они, идеальные отношения», — резюмировала собеседница.
По словам Дарьи Сальниковой, счастливый брак существует, но у каждой пары он свой. Он строится на взаимной безопасности, принятии, умении быть вместе и при этом оставаться собой. И если в вашем союзе есть эти столпы — вы уже на верном пути.