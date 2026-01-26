Достижения.рф

«Блеск в глазах»: Психолог назвала 5 главных правил счастливого брака

Психолог Сальникова: в браке нужно принимать друг друга, а не перевоспитывать
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Традиционно 26 января считается днем супругов. Понятие «счастливого брака» стало настолько субъективным, что психологи предлагают простой критерий: «все окей, если вам окей». Нет единого рецепта, но есть универсальные правила, на которых держится прочный союз.



Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала пять правил счастливого брака.

  • Безопасность как фундамент
Первое, чего ждут от отношений и мужчины, и женщины — это чувство безопасности. Речь не только о физической защите, важнее — безопасность психологическая: возможность быть собой, не надевая масок.

«Мужчины в той же степени хотят чувствовать эту защиту. Чтобы в каких-то жизненных моментах они могли положиться на партнера. Должно быть ощущение: весь мир там, конкуренция, достижения, а дома — спокойно, тепло», — отметила эксперт.

  • Принятие вместо перевоспитания
Любовь часто путают с желанием изменить партнера, но истинная близость рождается из принятия.

«Слово "любить" происходит от слова "любой". Это означает, что мы не пытаемся человека переделать, научить, воспитать. Мы принимаем его таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами», — пояснила Сальникова.

  • Личное пространство для двоих
Когда вся жизнь супругов замыкается на семье и быте, отношения задыхаются. Важно разделять понятия «семья» (дети, дом, родня) и «отношения» (вы двое как пара).

«Если ваша жизнь сосредоточена только вокруг семьи и детей, начинается проблема. У пары тоже должна быть своя жизнь в отношениях: свидания, общие увлечения, время наедине», — подчеркнула специалист.

  • Своя жизнь для каждого
У каждого в паре должно быть свое пространство вне отношений: друзья, хобби, увлечения. Это не отдаляет, а обогащает союз.

«Мы влюбляемся в горящие глаза. Не важно, о чем рассказывает партнер, но если он говорит с блеском в глазах — это заразительно и притягательно», — сказала психолог.

  • Ваш брак — ваши правила
Главный критерий прост: ваша жизнь с партнером должна быть лучше, чем без него.

«Все окей, когда вам окей. Если вы считаете, что ваша жизнь с партнером гораздо лучше, и она может не быть похожа на правила из книг, но вам так нравится — вот они, идеальные отношения», — резюмировала собеседница.

По словам Дарьи Сальниковой, счастливый брак существует, но у каждой пары он свой. Он строится на взаимной безопасности, принятии, умении быть вместе и при этом оставаться собой. И если в вашем союзе есть эти столпы — вы уже на верном пути.

Анастасия Панченко

