Эксперт раскрыла, стоит ли бороться с максимализмом детей-подростков

26 января 2026, 16:08

Эксперт Береснева: с максимализмом подростков нельзя бороться

Фото: iStock/Dima Berlin

Родителям ни в коем случае нельзя бороться с максимализмом детей-подростков. Об этом предупредила директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева.





Она порекомендовала не противостоять природе, а направить энергию подростков в конструктивное русло. Важно вовлекать детей в активную и полезную деятельность, чтобы они чувствовали свою значимость в общем деле.





«Юношеский максимализм содержит очень полезный мотивационный и ценностный аспекты. Дети-подростки способны увлекаться и буквально эмоционально "гореть" чем-то»», — сказала Береснева в разговоре с RuNews24.ru.