Эксперт раскрыла, стоит ли бороться с максимализмом детей-подростков
Эксперт Береснева: с максимализмом подростков нельзя бороться
Родителям ни в коем случае нельзя бороться с максимализмом детей-подростков. Об этом предупредила директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева.
Она порекомендовала не противостоять природе, а направить энергию подростков в конструктивное русло. Важно вовлекать детей в активную и полезную деятельность, чтобы они чувствовали свою значимость в общем деле.
«Юношеский максимализм содержит очень полезный мотивационный и ценностный аспекты. Дети-подростки способны увлекаться и буквально эмоционально "гореть" чем-то»», — сказала Береснева в разговоре с RuNews24.ru.
По ее словам, важно помочь ребенку выбрать реальные дела, которые могут быть полезными для социума, чтобы получить приносящий качественный результат.