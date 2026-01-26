В России утвердили новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии

26 января 2026, 15:52

Фото: iStock/Blue Planet Studio

Минздрав РФ утвердил новый порядок оказания медпомощи в области «Акушерство и гинекология». Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов уточнил, что изменения повысят качество и безопасность услуг для беременных женщин и тех, кто уже родил.





Теперь документ четко определяет сроки и объем консультаций беременных терапевтом, офтальмологом, стоматологом и другими смежными специалистами.





«Эти требования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов «Нормальная беременность» и ориентированы на раннее выявление патологий, значимых для благоприятного течения беременности, проведение полноценного обследования и при необходимости выработку тактики лечения», — рассказал Климов «Известиям».

«Соответственно, риск того, что будет абортирован здоровый ребенок, тоже растет. Сейчас во всех поликлиниках существует система, когда женщина, если она хочет сделать аборт, с ней должен работать психолог на сохранение данного ребенка», — сказал специалист.