В России утвердили новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии
Минздрав РФ утвердил новый порядок оказания медпомощи в области «Акушерство и гинекология». Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов уточнил, что изменения повысят качество и безопасность услуг для беременных женщин и тех, кто уже родил.
Теперь документ четко определяет сроки и объем консультаций беременных терапевтом, офтальмологом, стоматологом и другими смежными специалистами.
«Эти требования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов «Нормальная беременность» и ориентированы на раннее выявление патологий, значимых для благоприятного течения беременности, проведение полноценного обследования и при необходимости выработку тактики лечения», — рассказал Климов «Известиям».
Все консультации распределили по триместрам, но максимальный объем обследований будет происходить при постановке на учет по беременности для обеспечения ее качественного ведения.
Напомним, с 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включили неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Оно стало доступно для беременных женщин, у которых выявили средний или высокий риск хромосомных аномалий у плода.
Врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что с возрастом количество рисков рождения ребенка с синдромом Дауна или другими патологиями увеличивается. Однако растет и появление ложноположительных результатов.
«Соответственно, риск того, что будет абортирован здоровый ребенок, тоже растет. Сейчас во всех поликлиниках существует система, когда женщина, если она хочет сделать аборт, с ней должен работать психолог на сохранение данного ребенка», — сказал специалист.По его словам, врач с учетом наличия ложноположительных результатов не имеет права давать заключение о произведении аборта.