Женственность напоказ: психолог объяснила, почему девушек осуждают за желание нравиться

26 января 2026, 13:29

Пользователи сети в очередной раз разделились на два лагеря — «пикми» и анти-пикми. За модным словом скрывается куда более сложный и противоречивый феномен, который сегодня используют и как мем, и как оскорбление. Где проходит граница между естественным желанием нравиться и навязанной ролью?





«Выбери меня»: как мем из сериала стал клеймом

Когда под «пикми» попадают все

Мотив решает всё

«Разница заключается в том, что для пикми это инструмент, которым она пользуется для получения внимания. Для обычной девушки — это просто выражение своей потребности», — объясняет психолог Виктория Суворова.

Определение не разбирается с причинами явления

«Пикми — это слово, которое не разбирается с причинами. Здесь больше завязано на том, что это такое клеймо», – подчеркнула специалист.

Как не потерять себя в погоне за вниманием

Спросите себя «зачем?». Прежде чем что-то сказать или сделать, важно честно ответить: это моё искреннее желание или попытка заслужить одобрение?

Избегайте сравнений. Желание быть уникальной — нормально, но не за счёт противопоставления себя другим и их обесценивания;

Работайте со страхом отвержения. Мысль «меня не полюбят, если я буду обычной» может быть сигналом проблем с самооценкой и поводом обратиться за помощью;

Не торопитесь с ярлыками. Прежде чем назвать кого-то «пикми», стоит задуматься, не является ли это реакцией на чужую индивидуальность;

Не типология, а старая проблема