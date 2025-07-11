12 июля обещает быть насыщенным и полным изменений. Управитель дня — Меркурий — вступает в напряжённый аспект с Сатурном, создавая атмосферу давления и ограничений. Особенно это будет ощущаться у знаков, связанных с водной стихией. Важно не принимать поспешных решений и прислушиваться к своей интуиции. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ваш день начнётся с прилива энергии, но к середине возможна переоценка целей. Успех будет зависеть от умения слушать окружающих. Не стоит торопиться с событиями — лучше проявите стратегическое терпение. Совет: избегайте лишней ответственности.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Эмоциональная сфера в этот день будет активной. Придётся разобраться с незавершёнными делами из прошлого. Финансовые вопросы требуют внимания, особенно если есть старые обязательства. Совет: избегайте конфликтов, особенно в личной жизни.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Меркурий в вашем знаке усиливает коммуникацию, но может вызвать информационную перегрузку. Ожидайте двойственную информацию. Не доверяйте всему на слово. Совет: используйте день для планирования, а не для действий.
Рак (21 июня — 20 июля)
Вы окажетесь под сильным влиянием окружающих. Возможны манипуляции со стороны близких. Ваша чувствительность возрастёт, что может привести к подверженности чужому мнению. Совет: не принимайте важных решений без паузы; прислушайтесь к себе.
Лев (21 июля — 20 августа)
Ваше настроение будет зависеть от мнения окружающих. Кто-то может попытаться задеть ваше самолюбие. Тем не менее, это удачный день для работы над проектами, требующими креативности и яркости. Совет: ограничьте общение с теми, кто действительно ценит вас.
Дева (21 августа — 20 сентября)
Эмоциональная неясность может настигнуть вас внезапно. Вы можете почувствовать внутреннее сопротивление изменениям. Этот день подходит для самоанализа, но не для активных действий. Совет: позвольте себе просто быть, не ожидая немедленных результатов.
Весы (21 сентября — 20 октября)
Нарушение баланса станет ключевой темой дня. Вы будете колебаться между выборами, которые кажутся одинаково правильными или неправильными. Отношения потребуют дополнительного внимания. Совет: не стремитесь к идеалу — выбирайте то, что приносит вам внутренний покой.
Скорпион (21 октября — 20 ноября)
У вас появится возможность для глубокой трансформации. Важно прозрение, особенно в области отношений. Ваша эмоциональная интуиция будет на высоте. Совет: не бойтесь открыться, но при этом сохраняйте свои границы.
Стрелец (21 ноября — 20 декабря)
Для Стрельцов благоприятный день для обучения и духовного роста. Возможны неожиданные предложения, связанные с дальними поездками или образовательными возможностями. Однако помните: не всё, что кажется привлекательным, действительно таково. Совет: перед принятием решения проверьте все детали.
Козерог (21 декабря — 20 января)
Ваши профессиональные дела будут в центре внимания. Возможно, вам придётся взять на себя дополнительную нагрузку. Это хороший день для переговоров, но не самый подходящий для начала новых проектов. Совет: сохраняйте спокойствие, даже если вокруг царит хаос.
Водолей (21 января — 20 февраля)
Ваша интуиция подскажет правильный путь. Важные подсказки могут прийти от друзей или партнеров. Однако будьте осторожны с финансами — существует риск необдуманных трат. Совет: доверяйте внутреннему голосу, но проверяйте его с помощью логики.
Рыбы (21 февраля — 20 марта)
Этот день идеально подходит для медитации, творчества и отдыха. Ваша психика будет особенно восприимчива — можно поработать с подсознанием. Однако защита энергетического поля станет приоритетом. Совет: общение с природой поможет восстановить ваше равновесие.