Стало известно, какие цветы помогут привлечь в дом любовь
Эксперт по фэншуй Старун: Герань, пионы и маки помогут привлечь любовь
Герань, спатифиллум, пионы, маки и хризантемы помогут найти вторую половинку и укрепить отношения с любимым человеком. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.
По словам эксперта, если поставить эти цветы в квартире, то можно быстро наладить личную жизнь.
«Размещать растения надо на юго-западе дома, так как это сектор отношений. Цветок, поставленный в этой части, работает как показатель атмосферы в паре: если он начинает погибать, то и союз влюбленных рушится», — рассказала Старун в беседе с «Москвой 24».
Она уточнила, что в юго-западном секторе можно просто повесить картину с изображением одного из благоприятных для отношений растений. Например, картина с пионами может помочь при поиске партнера. Однако ее стоит передарить, когда личная жизнь наладится, иначе изображение будет провоцировать ревность.
В свою очередь астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» дни в июле, в которые можно будет поменять свою судьбу.
Первым днем для новых свершений станет 11 июля.
«Когда Луна пребывает в знаке Козерога, вы способны заметно улучшить свои финансовые вопросы и решить любые сложные дела, связанные с недвижимостью. Это превосходные сутки для запуска успешного проекта или приобретения новой квартиры, земельного участка, автомобиля», — рассказала Ахметжанова.
15 июля станет днем для судьбоносных перемен в личной жизни. Одинокие люди могут найти себе пару, а те, кто находится в токсичных отношениях, смогут из них выйти ради счастливого будущего.
24 июля судьба подарит шанс разобраться в том, чего вам не хватает в жизни, и устремиться навстречу мечте. День будет благоприятным для любого начинания.
31 июля подходит для того, чтобы серьезно изменить жизнь. На этот день стоит запланировать дела, которые откладывались из-за страха неудачи. Можно сменить имидж, решиться на свидание с незнакомцем или начать ремонт.