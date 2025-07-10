Стало известно, какие цветы помогут привлечь в дом любовь

10 июля 2025, 13:58

Эксперт по фэншуй Старун: Герань, пионы и маки помогут привлечь любовь

Фото: iStockAndrey Nikitin

Герань, спатифиллум, пионы, маки и хризантемы помогут найти вторую половинку и укрепить отношения с любимым человеком. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.





По словам эксперта, если поставить эти цветы в квартире, то можно быстро наладить личную жизнь.





«Размещать растения надо на юго-западе дома, так как это сектор отношений. Цветок, поставленный в этой части, работает как показатель атмосферы в паре: если он начинает погибать, то и союз влюбленных рушится», — рассказала Старун в беседе с «Москвой 24».

«Когда Луна пребывает в знаке Козерога, вы способны заметно улучшить свои финансовые вопросы и решить любые сложные дела, связанные с недвижимостью. Это превосходные сутки для запуска успешного проекта или приобретения новой квартиры, земельного участка, автомобиля», — рассказала Ахметжанова.