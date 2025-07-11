Петров день 12 июля: как излечиться от болезни и избежать одиночества, народные приметы
В народном календаре 12 июля наступает Петров день, православные верующие вспоминают святых апостолов Петра и Павла. В это время в старину ходили «караулить» солнце, устраивали гуляния после завершения поста. Как в наши дни правильно встретить праздник и чего делать нельзя, расскажет «Радио 1».
Петров день 12 июля: историяВ Русской Православной Церкви 12 июля чествуют всехвальных апостолов Петра и Павла, которых ещё называют первоверховными. Их празднику всегда предшествует Петров пост, который начинается через неделю после Троицы. Христос призвал Петра одним из первых, а Павел вошёл в число апостолов уже после Распятия, Воскресения и Вознесения Спасителя. В народе считается, что именно у Петра хранятся ключи от врат рая.
Также 12 июля православные верующие вспоминают преподобного Паисия Святогорца и святителя Григория, митрополита Ираклийского, а также чтят Касперовскую икону Пресвятой Богородицы.
Народные приметы на 12 июляВ народном календаре на 12 июля приходится Петров день или Петровки. Об этом дне сложили поговорки: «Пётр-Павел жару прибавил», «Как придёт Петро, так будет и тепло».
Что можно делать 12 июляВ Петров день традиционно в храмах ставили мировую свечу «Петру-рыболову» от всех прихожан. В этот праздник обязательно проводились крестные ходы и молебны. Рыбаки обращались к святому с просьбой о помощи в улове. Ранее этот день знаменовал завершение гуляний, посвящённых полному расцвету природы, которые начинались с Ивана Купала. Перед праздником принято было наводить порядок, а в сам Петров день не рекомендуется заниматься домашними делами. Этот день посвящён молитвам, посещению храма и встречам с близкими.
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Также принято устраивать праздничные угощения в честь завершения поста. На Руси в Петров день красили яйца в жёлтый цвет и варили пиво. Празднования обычно длились 2-3 дня, после чего начинался свадебный период. Существует обычай окунаться в водоём или хотя бы умываться холодной водой утром 12 июля, чтобы сохранить здоровье на весь год. Считается, что вода в это время обладает особой целебной силой.
Хорошей приметой считается встреча восхода солнца 12 июля — это якобы приносит счастье и открывает дороги к мечтам. Знакомство в этот день предвещает скорую свадьбу и крепкий брак. Также считается удачным что-то продать в Петров день, так как это сулит успешную торговлю на весь год.
Что нельзя делать в Петров деньВ Петров день не рекомендуется заниматься важными делами или тяжёлым трудом, так как это может привести к неожиданным препятствиям на пути к желаемому результату. Также следует избегать ссор, криков на детей и проявления гнева. Напротив, лучше постараться простить всех и провести день в гармонии и хорошем настроении.
Не стоит брать деньги в долг или одалживать еду и вещи, так как это может привести к долговым обязательствам на длительный срок и негативно сказаться на финансовом благополучии. Также не рекомендуется оставаться дома в одиночестве в этот праздник, чтобы избежать чувства скуки и печали.
Приметы погоды на 12 июля
- Ясная погода в Петров день предвещает хороший год.
- Если в этот день пойдёт дождь, то осадки могут продолжаться ещё 40 дней, что сделает сенокос влажным.
- Если утром 12 июля трава покрыта росой, то день ожидается жарким; если же трава сухая, то стоит готовиться к дождям.
- Появление жёлтых облаков на небе может сигнализировать об ухудшении погоды в ближайшие дни.
- Если в Петров день птицы не поют, а кукушка не кукует, это предупреждает о суровой зиме. Если же певчие птицы продолжают петь после Петрова дня, осень ожидается затяжной.