11 июля 2025, 09:53

Фото: iStock/Willard

В народном календаре 12 июля наступает Петров день, православные верующие вспоминают святых апостолов Петра и Павла. В это время в старину ходили «караулить» солнце, устраивали гуляния после завершения поста. Как в наши дни правильно встретить праздник и чего делать нельзя, расскажет «Радио 1».





Содержание Петров день 12 июля: история Народные приметы на 12 июля Что можно делать 12 июля Что нельзя делать в Петров день Приметы погоды на 12 июля

Петров день 12 июля: история

Народные приметы на 12 июля

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov



Что можно делать 12 июля

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Что нельзя делать в Петров день

Фото: iStock/Longfin Media



Приметы погоды на 12 июля