Россиянам назвали главные симптомы теплового удара в летнюю жару

Врач Хухрев: красная кожа и угнетенное сознание говорят о тепловом ударе
Фото: istockphoto/eternalcreative

В Москве уже несколько дней держится знойная летняя жара. Люди спасаются водой, панамками и легкой надеждой на прохладу.



Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Радио 1» рассказал, как распознать тепловой удар.

«Классические признаки теплового удара — горячие сухие кожные покровы, учащенное дыхание, красная кожа, угнетение сознания, головная боль, то есть общее самочувствие. Соответственно, такого человека надо быстро вернуть в тенечек, обернуть в простыню, обтереть, чтобы испарялась влага с поверхности кожи и забирала тепло», — сказал он.

По словам доктора, льдом обкладывать человека не нужно, а вот напоить водой комнатной температуры — да.

«Холодная вода вызовет спазм желудка, будет всасываться хуже», — пояснил он.

Алексей Хухрев отметил, что в жаркую погоду лучше отказаться от алкоголя, потому что он астматический активный продукт, который начнет неправильно распределять воду в организме.
Анастасия Панченко

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