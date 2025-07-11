Россиянам назвали главные симптомы теплового удара в летнюю жару
Врач Хухрев: красная кожа и угнетенное сознание говорят о тепловом ударе
В Москве уже несколько дней держится знойная летняя жара. Люди спасаются водой, панамками и легкой надеждой на прохладу.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Радио 1» рассказал, как распознать тепловой удар.
«Классические признаки теплового удара — горячие сухие кожные покровы, учащенное дыхание, красная кожа, угнетение сознания, головная боль, то есть общее самочувствие. Соответственно, такого человека надо быстро вернуть в тенечек, обернуть в простыню, обтереть, чтобы испарялась влага с поверхности кожи и забирала тепло», — сказал он.
По словам доктора, льдом обкладывать человека не нужно, а вот напоить водой комнатной температуры — да.
«Холодная вода вызовет спазм желудка, будет всасываться хуже», — пояснил он.
Алексей Хухрев отметил, что в жаркую погоду лучше отказаться от алкоголя, потому что он астматический активный продукт, который начнет неправильно распределять воду в организме.