Россиянам назвали главные симптомы теплового удара в летнюю жару

11 июля 2025, 11:28

Врач Хухрев: красная кожа и угнетенное сознание говорят о тепловом ударе

Фото: istockphoto/eternalcreative

В Москве уже несколько дней держится знойная летняя жара. Люди спасаются водой, панамками и легкой надеждой на прохладу.





Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Радио 1» рассказал, как распознать тепловой удар.





«Классические признаки теплового удара — горячие сухие кожные покровы, учащенное дыхание, красная кожа, угнетение сознания, головная боль, то есть общее самочувствие. Соответственно, такого человека надо быстро вернуть в тенечек, обернуть в простыню, обтереть, чтобы испарялась влага с поверхности кожи и забирала тепло», — сказал он.

«Холодная вода вызовет спазм желудка, будет всасываться хуже», — пояснил он.