Блокировка Telegram с 1 апреля 2026 года: ограничат ли работу мессенджера в России и что делать пользователям?
Слухи о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года активно обсуждают в медиа и соцсетях. По сообщениям ряда источников, Роскомнадзор может начать «тотальную блокировку» — приложение перестанет работать как через мобильный интернет, так и через стационарный доступ во всех регионах страны.
Однако официальных подтверждений пока нет. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что добавить к ранее опубликованной информации нечего.
Слухи о полной блокировке TelegramИнформацию о блокировке опубликовали в Telegram-канале Baza. Он утверждает, что РКН начнёт ограничивать работу мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*, которые уже признали в России экстремистскими организациями. По сведениям источника, после начала блокировки Telegram перестанет загружаться через любые интернет-сети на территории России.
Сейчас пользователи уже сообщают о проблемах с доступом и замедлении работы Telegram, но сервис по-прежнему функционирует для большинства людей без явных сбоев.
Реакция РКНРоскомнадзор подтвердил, что информация о возможной блокировке обсуждается, но не дал прямого подтверждения «тотальной» блокировки с 1 апреля. Представители ведомства ограничились фразой «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу» со ссылкой на свои предыдущие заявления о последовательном ограничении работы сервиса.
Ранее РКН заявлял, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram, чтобы добиться от администрации сервиса соблюдения российского законодательства и защиты граждан — например, требований по борьбе с незаконным контентом и размещению серверов в России.
Чего ждать и как подготовиться к блокировке Telegram?Если блокировка действительно начнётся, Telegram может перестать открываться в привычном виде. Что можно сделать заранее:
- Сохраните чаты и контакты. Экспорт переписок и контактов можно сделать через компьютерную версию Telegram (Settings → Advanced → Export Data). Формат файлов позволит сохранить текст переписок, медиа и контакты;
- Скачайте важные фото и документы. Загрузите нужные файлы на компьютер или в облако, чтобы не потерять доступ после возможных ограничений;
- Найдите альтернативы для общения (если потребуется). Вы можете рассмотреть другие мессенджеры — как локальные, так и международные — чтобы оставаться на связи с друзьями, коллегами или сообществами;
- Используйте резервные средства связи. Если Telegram станет недоступен, часть людей обычно переходит на SMS, электронную почту или другие платформы.
Что делать, если блокировка всё же случится?Если Telegram перестанет работать:
- Подписывайтесь на каналы и группы в других сервисах или мессенджерах, чтобы не потерять доступ к важной информации;
- Следите за официальными сайтами и заявлениями РКН — это поможет понять, какие ограничения вступили в силу и как долго они могут действовать.
Что говорят эксперты?Аналитики считают, что полная блокировка Telegram — это не технически мгновенный процесс, из-за огромного объёма данных и количества пользователей, и возможна лишь со значительными задержками.
«После этого действительно велика вероятность того, что мы не увидим больше Telegram… Однако сроки остаются неопределёнными», — отмечал эксперт «TelecomDaily» Денис Кусков в диалоге с «Радио 1».Пока что это остаётся слухами и предварительными заявлениями, а не официальным решением об отключении мессенджера именно с 1 апреля.