17 февраля 2026, 15:55

Слухи о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года активно обсуждают в медиа и соцсетях. По сообщениям ряда источников, Роскомнадзор может начать «тотальную блокировку» — приложение перестанет работать как через мобильный интернет, так и через стационарный доступ во всех регионах страны.





Однако официальных подтверждений пока нет. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что добавить к ранее опубликованной информации нечего.





Слухи о полной блокировке Telegram

Реакция РКН

Чего ждать и как подготовиться к блокировке Telegram?

Сохраните чаты и контакты. Экспорт переписок и контактов можно сделать через компьютерную версию Telegram (Settings → Advanced → Export Data). Формат файлов позволит сохранить текст переписок, медиа и контакты;

Загрузите нужные файлы на компьютер или в облако, чтобы не потерять доступ после возможных ограничений;

Найдите альтернативы для общения (если потребуется). Вы можете рассмотреть другие мессенджеры — как локальные, так и международные — чтобы оставаться на связи с друзьями, коллегами или сообществами;

Если Telegram станет недоступен, часть людей обычно переходит на SMS, электронную почту или другие платформы.

Что делать, если блокировка всё же случится?

Подписывайтесь на каналы и группы в других сервисах или мессенджерах, чтобы не потерять доступ к важной информации;

Следите за официальными сайтами и заявлениями РКН — это поможет понять, какие ограничения вступили в силу и как долго они могут действовать.

Что говорят эксперты?

«После этого действительно велика вероятность того, что мы не увидим больше Telegram… Однако сроки остаются неопределёнными», — отмечал эксперт «TelecomDaily» Денис Кусков в диалоге с «Радио 1».