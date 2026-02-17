«Ломка гарантирована»: В Госдуме сравнили запрет Telegram с отказом от наркотиков

17 февраля 2026, 13:21

Депутат Матвейчев сравнил Telegram с наркотиком и заявил, что ломка пройдёт

Фото: Istock/Suebsiri

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сравнил зависимость от Telegram с наркотической.





В беседе с «Газетой.Ru» Матвейчев пояснил, что в случае полной блокировки мессенджера у пользователей возникнет «ломка».

«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдёт точно так же, как была ломка с Instagram* и Facebook*», — заявил парламентарий.