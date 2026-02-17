«Ломка гарантирована»: В Госдуме сравнили запрет Telegram с отказом от наркотиков
Депутат Матвейчев сравнил Telegram с наркотиком и заявил, что ломка пройдёт
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сравнил зависимость от Telegram с наркотической.
В беседе с «Газетой.Ru» Матвейчев пояснил, что в случае полной блокировки мессенджера у пользователей возникнет «ломка».
«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдёт точно так же, как была ломка с Instagram* и Facebook*», — заявил парламентарий.Депутат призвал россиян создавать каналы в отечественном мессенджере MAX, который поможет пережить этот период. Он напомнил, что общество жило без Telegram раньше и не испытывало проблем с информацией. По словам Матвейчева, у Telegram два пути: либо создать российское подразделение и соблюдать законы РФ, либо столкнуться с полной блокировкой.