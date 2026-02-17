«Выглядят странно»: В Госдуме усомнились в дате блокировки Telegram 1 апреля
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов назвал «странными» появившиеся в Сети сведения о якобы готовящейся блокировке Telegram с 1 апреля.
В беседе с «Газетой.Ru» Попов заявил, что подобные слухи могут быть элементом переговорной позиции, однако точные даты в таких вопросах выглядят необычно.
«Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространённое сообщение таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют. Больше и сказать то нечего», — высказался политик.Парламентарий подчеркнул, что у него нет официальной информации, которую он мог бы подтвердить или опровергнуть. При этом депутат Андрей Свинцов назвал замедление Telegram частью диалога властей с Павлом Дуровым, который может оперативно решить все вопросы.