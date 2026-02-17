«Выглядят странно»: В Госдуме усомнились в дате блокировки Telegram 1 апреля

17 февраля 2026, 12:41

Депутат Попов: точные даты блокировки Telegram выглядят довольно странно

Фото: Istock/KleverLeveL

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов назвал «странными» появившиеся в Сети сведения о якобы готовящейся блокировке Telegram с 1 апреля.





В беседе с «Газетой.Ru» Попов заявил, что подобные слухи могут быть элементом переговорной позиции, однако точные даты в таких вопросах выглядят необычно.

«Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространённое сообщение таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют. Больше и сказать то нечего», — высказался политик.