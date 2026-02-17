«Надежда есть»: депутат оценил вероятность снятия ограничений с Telegram
Надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, однако для этого мессенджер должен соблюдать российское законодательство. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля со стороны Роскомнадзора. На фоне этих новостей ведомство отметило, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.
«Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч Telegram-каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что мессенджер за сутки заблокировал несколько сотен тысяч каналов и групп.