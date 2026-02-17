«Надежда есть»: депутат оценил вероятность снятия ограничений с Telegram

17 февраля 2026, 13:17

Свинцов: надежда на снятие ограничений с Telegram есть

Фото: istockphoto/Prykhodov

Надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, однако для этого мессенджер должен соблюдать российское законодательство. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.





Ранее Telegram-канал Baza сообщил о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля со стороны Роскомнадзора. На фоне этих новостей ведомство отметило, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.





«Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч Telegram-каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал парламентарий.