«Блокирующий антициклон»: Синоптик рассказал, когда москвичам ждать первой весенней оттепели

20 февраля 2026, 14:02

Синоптик Шувалов: первая оттепель придет в Москву и область в начале марта

Фото: iStock/Irina Kononova

Минувшая зима запомнится жителям столичного региона не только морозами, но и рекордными снегопадами. Какая погода ждет Москву и Подмосковье дальше?





Руководитель прогностического центра «Медео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» пообещал москвичам «первую весеннюю капель» в начале марта.





«До конца недели москвичам стоит готовиться к умеренно холодной погоде: ночью столбики термометров будут опускаться до -10°С, а днем держаться на отметке -5°С. Однако уже в самом начале календарной весны ситуация кардинально изменится. Ожидаются первые хорошие продолжительные оттепели и первая весенняя капель», — поделился он.

«Согласно прогнозам, в период с 27 февраля по 3 марта ночные температуры составят от 0 до -5°С, а днем воздух прогреется до +3°С. Вероятность такого сценария 75–80%. Причиной потепления станет разрушение блокирующего антициклона над Скандинавией, который долгое время не пускал в центр России атлантическое тепло», — отметил Шувалов.