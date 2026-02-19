Москвичей предупредили о новой «погодной беде»

19 февраля 2026, 21:17

В Москве ожидается снегопад и усиление ветра до 17 метров в секунду

Фото: Istock/Endi Borek

В Москве в ближайшее время ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил синоптик Никита Поповнин.





В беседе с «NEWS.ru» Поповнин предупредил о «ветре со скоростью автомобиля» — порывы достигнут 15–17 метров в секунду.

«Это больше чем 50 километров в час. Уже к концу недели он не должен быть таким сильным», — пояснил эксперт.