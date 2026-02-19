Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
В Москве ожидается снегопад и усиление ветра до 17 метров в секунду
В Москве в ближайшее время ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил синоптик Никита Поповнин.
В беседе с «NEWS.ru» Поповнин предупредил о «ветре со скоростью автомобиля» — порывы достигнут 15–17 метров в секунду.
«Это больше чем 50 километров в час. Уже к концу недели он не должен быть таким сильным», — пояснил эксперт.По словам специалиста, благодаря ветру морозы будут переноситься легче, хотя ощущаемая температура из-за высокой влажности окажется на 3–8 градусов ниже фактической. Сильных холодов в столице синоптик не прогнозирует.
Поповнин отметил, что 20 февраля температура воздуха составит минус 5–7 градусов, а в выходные — минус 3–6. К середине следующей недели ожидается потепление до нуля градусов.
Ранее синоптик Поповнин заявил, что снегопад 19 февраля может стать рекордным для Москвы.