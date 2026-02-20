Синоптики спрогнозировали потепление в Москве и Подмосковье в праздничные выходные

20 февраля 2026, 12:24

«Яндекс Погода»: На выходных в Москве потеплеет

Фото: iStock/baza178

В предстоящие праздничные выходные в столичном регионе прогнозируется постепенное потепление и снег. Об этом сообщили синоптики «Яндекс Погоды».





По их прогнозу в субботу, 21 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег в первой половине дня. Утром будет -8 °С, днем потеплеет до -4 °С, вечером — до -3°С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2°С. Погодные условия будут аналогичны столичным», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».

«Больших снегопадов в ближайшее время ждать не стоит. Будет выпадать 2—4 мм в течение суток. Это совсем немного. Сегодня днём в Москве температура составит -7...-5 °С. В субботу будет уже -5...-3 °С и -4...-2 °С в воскресенье», — уточнил эксперт.