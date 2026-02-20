Синоптики спрогнозировали потепление в Москве и Подмосковье в праздничные выходные
«Яндекс Погода»: На выходных в Москве потеплеет
В предстоящие праздничные выходные в столичном регионе прогнозируется постепенное потепление и снег. Об этом сообщили синоптики «Яндекс Погоды».
По их прогнозу в субботу, 21 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег в первой половине дня. Утром будет -8 °С, днем потеплеет до -4 °С, вечером — до -3°С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2°С. Погодные условия будут аналогичны столичным», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».
22 февраля будет пасмурно и небольшой снег. Температура в течении дня будет порядка -2…-5 °С. 23 февраля сохранится пасмурная погода со снегом. Температура составит от -2 до -3 °С.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что ближайшей ночью в Московской области ожидается температура в пределах -9...-14 °С. При этом до 22 февраля прогнозируется плотный ветер, порывы которого в воскресенье будут достигать 15 м/с.
«Больших снегопадов в ближайшее время ждать не стоит. Будет выпадать 2—4 мм в течение суток. Это совсем немного. Сегодня днём в Москве температура составит -7...-5 °С. В субботу будет уже -5...-3 °С и -4...-2 °С в воскресенье», — уточнил эксперт.
Он добавил, что 23 февраля в столичном регионе вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега.