Синоптики пообещали Москве снегопад, близкий к историческому рекорду

19 февраля 2026, 16:59

Синоптик Поповнин: снегопад 19 февраля может стать рекордным для Москвы

Фото: Istock/ANATOLii SAVITSKii

Снегопад в Москве 19 февраля может стать самым сильным в этом году и войти в историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Никита Поповнин.





В беседе с «NEWS.ru» Поповнин отметил, что на текущий момент рекорд принадлежит 9 января с показателем 18–22 сантиметра.

«Если сегодняшний день побьёт этот рекорд, то он может встать на четвёртое место в рейтинге самых снежных в истории метеонаблюдений. Пока первое место в нём удерживает 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 мм осадков», — подчеркнул эксперт.