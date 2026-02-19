Синоптики пообещали Москве снегопад, близкий к историческому рекорду
Снегопад в Москве 19 февраля может стать самым сильным в этом году и войти в историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Никита Поповнин.
В беседе с «NEWS.ru» Поповнин отметил, что на текущий момент рекорд принадлежит 9 января с показателем 18–22 сантиметра.
«Если сегодняшний день побьёт этот рекорд, то он может встать на четвёртое место в рейтинге самых снежных в истории метеонаблюдений. Пока первое место в нём удерживает 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 мм осадков», — подчеркнул эксперт.Метеорологи ожидают прирост снега на 15–22 сантиметра за сутки. С учётом утренних 49 сантиметров на ВДНХ сугробы вырастут до 70 сантиметров — в два раза выше нормы. Причиной сильного снегопада Поповнин назвал южный циклон, пришедший с Балкан. Такие явления несут много влаги и при столкновении с холодным воздухом вызывают обильные осадки.