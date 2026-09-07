«Боль утихает»: Психолог рассказала, как пройти через кризис и не потерять себя

07 сентября 2026, 14:49

Психолог Белкина: чтобы пройти через кризис, нужно разрешить себе ощущать боль

Фото: istockphoto/kieferpix

Развод, увольнение, потеря ориентиров или возрастной кризис — в такие моменты кажется, что мир рушится навсегда. Однако психологи утверждают: эти «шрамы» — не знак поражения, а пропуск на новый уровень жизни.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» заявила, что важно не бояться боли, а встретиться с ней лицом к лицу.





«В моменты глубочайшего отчаяния нам часто кажется, что мы зашли в тупик. Мы пытаемся удержать старые отношения, привычную работу или образ жизни, хотя внутри всё кричит, что это больше не наше. Я не боюсь страшных мыслей и слов, и эмоций, которые принято называть "слабыми": слёз, крика, грусти», — сказала она.

«Это обман. Вместо того чтобы позволить психике пройти через изменения, отпустить старое, отработавшее, найти новые смыслы и поставить новые границы, из своей новой взрослой части, человек делает все возможное, чтобы не допустить этих изменений. У каждого есть право взять паузу. Чтобы набраться сил и решимости оттолкнуться ото «дна», нужно время. Но нельзя путать эту паузу с бегством», — объяснила психолог.

«Я точно знаю, что боль утихает, раны заживают. Приходят новые смыслы, новые люди и счастье. Главная опора в этом пути — честность перед собой и доверие к процессу. Нужно позволить кризису пройти через себя, как урагану, и не срастись с разрушением. И если нет сил идти одному, найти "своего" человека — того, кто сможет быть рядом без масок, без оценок и обещаний, что будет быстро», — посоветовала психолог.