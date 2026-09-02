«Одна и та же ловушка»: Психолог объяснила связь между дежавю, аллергией и стрессом

02 сентября 2026, 12:32

Психолог Белкина: дежавю, аллергия и стресс связаны эмоциями

Фото: iStock/Povozniuk

Внезапная тревога при дежавю, аллергия на безобидный продукт, страх перед случайным предметом — у этих явлений общий корень. Какой и как его избежать?





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» провела неожиданную параллель между дежавю, аллергией и стрессовыми эмоциями: все три феномена питаются одним механизмом — закреплением эмоции на случайном стимуле.





«Есть гипотеза, что аллергия — это психосоматическая реакция на триггер. Если в момент сильного стресса вы ели малину, велика вероятность, что позже у вас выработается аллергия на малину. Или если вы были в лесу — на берёзу», — сказала она.

«Если бессознательное накопило информацию в момент стресса, то при столкновении с этим стимулом в реальности возникает ощущение "уже видел". И вместе с ним приходит эмоциональный всплеск того самого стресса — даже если напрямую триггер не связан с его причиной», — отметила Белкина.