«Одна и та же ловушка»: Психолог объяснила связь между дежавю, аллергией и стрессом
Психолог Белкина: дежавю, аллергия и стресс связаны эмоциями
Внезапная тревога при дежавю, аллергия на безобидный продукт, страх перед случайным предметом — у этих явлений общий корень. Какой и как его избежать?
Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» провела неожиданную параллель между дежавю, аллергией и стрессовыми эмоциями: все три феномена питаются одним механизмом — закреплением эмоции на случайном стимуле.
«Есть гипотеза, что аллергия — это психосоматическая реакция на триггер. Если в момент сильного стресса вы ели малину, велика вероятность, что позже у вас выработается аллергия на малину. Или если вы были в лесу — на берёзу», — сказала она.
То же самое, по словам психолога, происходит с дежавю.
«Если бессознательное накопило информацию в момент стресса, то при столкновении с этим стимулом в реальности возникает ощущение "уже видел". И вместе с ним приходит эмоциональный всплеск того самого стресса — даже если напрямую триггер не связан с его причиной», — отметила Белкина.
Она обозначила ключевой нюанс: прямая связь не нужна.
«Машина не связана с руганью начальника. Малина не связана с травмой. Но психика может на триггер завязывать параллельные эмоции. И если это попало в дежавю, то, значит, мы проживаем эти эмоции повторно при встрече с триггером», — добавила собеседница.
Эксперт заключила, что дежавю, тревога и психосоматика — это звенья одной цепи. Психика запоминает образ, приклеивает к нему случайный стресс, а позже выдаёт обратно и картинку, и эмоцию.