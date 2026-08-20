«Боль в правом боку и желтуха»: Врач рассказал, как удаление желчного пузыря влияет на качество жизни

20 августа 2026, 12:09

Врач Лисин: удаление желчного пузыря не влияет на качество жизни

Фото: iStock/Tharakorn

Острая боль в правом подреберье после жирного обеда знакома многим — желчекаменная болезнь дает о себе знать. Часто люди глушат ее спазмолитиками и успокаиваются. Но хирурги предупреждают: если боль не снимается таблеткой, счет может идти на часы.





Врач, доктор медицинских наук Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» заявил, что первое средство при боли — спазмолитик, но если он не помог, нужно срочно обращаться к врачу.





«Если в больнице капельница не снимает спазм, человека надо оперировать. Риски удаления желчного пузыря в 80 лет несопоставимы с рисками в 50 лет», — пояснил он.

«Не надо надеяться на чудо. Если камни образовались, чуда уже не будет. Если у вас есть камни и они вас беспокоят, приходите к врачам сразу. Сейчас это на потоке, риски очень небольшие, а с годами мы не молодеем», — отметил Лисин.

«Желчный пузырь сам по себе не бывает здоровым, если в нем образовались камни. Смысла оставлять больной пузырь (даже без камней) нет. Сейчас методика однозначна — полное удаление, на качество жизни это, как правило, не влияет. Если после операции симптомы остались, надо обследоваться дальше. Возможно, камни остались в желчных протоках. Это тяжелое состояние, которое требует серьезного подхода», — резюмировал собеседник.