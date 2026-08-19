Врач ответила, как подростки становятся зацеперами
Врач Пантелеева: подростки увлекаются зацепингом из-за азарта
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева рассказала, как подростки становятся зацеперами.
По ее словам, которые приводит «Татар-информ», главными причинами служат азарт и уверенность школьника в том, что он может справиться со всем. Врач подчеркнула, что с подростками необходимо уметь работать, и многое здесь зависит от семьи.
«Взрослые должны проговаривать, что в мире есть такие случаи, что это чревато большими проблемами или потерей жизни», – объяснила собеседница агентства.Специалист предостерегла родителей: ребенок не должен быть все время предоставлен сам себе, а его энергию ребенка важно направлять в безопасное русло. В пример она привела спорт, творчество и кружки.