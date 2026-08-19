Врач ответила, как подростки становятся зацеперами

19 августа 2026, 17:39

Врач Пантелеева: подростки увлекаются зацепингом из-за азарта

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева рассказала, как подростки становятся зацеперами.





По ее словам, которые приводит «Татар-информ», главными причинами служат азарт и уверенность школьника в том, что он может справиться со всем. Врач подчеркнула, что с подростками необходимо уметь работать, и многое здесь зависит от семьи.

«Взрослые должны проговаривать, что в мире есть такие случаи, что это чревато большими проблемами или потерей жизни», – объяснила собеседница агентства.